Nahořany - Už od minulého týdne je dvouhektarová plantáž jahod u Nahořan cílem těch, kdo si chtějí červené sladké plody natrhat vlastníma rukama.

Tak, je natrháno a můžeme jít domů. | Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

Tradiční samosběr spočívá v tom, že trhač přijede, pujčí si košíček (nebo trhá hned do přinesené vlastní nádoby) a vydá se mezi řádky jahodníků. Výhodou samosběru je, že si každý sám rozhodne, jakou jahodu si chce z pole odnést. Když má natrháno, sympatická „provozní“ na váze zjistí hmotnost natrhaných jahod, zinkasuje odpovídající taxu a sběrač si je může odvézt domů.



„Dnes je na sbírání příjemné počasí: je pod mrakem, takže se sběrači nemusí potit na slunci,“ podíval se včera dopoledne směrem k přibližně tuctu sběračů dřepících mezi jahodníky zelinář Vratislav Krištof, který má sběr jahod na starosti. Podle jeho slov chodí nejvíce sběračů v pátek a v sobotu. „Doufám, že nebude pršet,“ má trochu obavy z deštivé předpovědi počasí na víkend, která by sběru jahod nepřála. Bez vody sice tyto dužnaté plody, které jsou tvořeny z 87 procent právě z vody, nemohou být, ale její přebytek jim také škodí. Když hodně zaprší a po dešti přijde vlhké dusno, nastanou ideální podmínky pro šíření šedé plísně.



Podle odhadu Vratislava Krištofa potrvá samosběr v případě příznivého počasí tak do konce června. Jahod, které jsou velmi bohatým zdrojem vitamínu C, jehož obsah je srovnatelný s citrusovými plody, si každý může odvézt podle libosti kolik stačí natrhat. „Někdo si odnese dva kilogramy, ale jsou i tací, kteří si přijedou natrhat košíček a odjíždějí nakonec s dvaceti kilogramy,“ říká nahořanský zelinář, a dodává, že časově není trhání nijak omezeno: někdo naplní košíček za půl hodiny, jinému to trvá mnohem déle.



Letošní sezóna jahod vypukla o něco dříve než je zvykem. „Předloni jsme se sklizní začínali 13. června. Ale loni bylo už 13. června po sezóně,“ vzpomenul Vratislav Krištof loňskou bídnou sezónu způsobenou nepřízní klimatu.