"Místní obyvatelé se díky obchvatu dočkají zásadního snížení hluku a exhalací z dopravy, pro řidiče bude cesta výrazně plynulejší a bezpečnější. Nejnáročnějším stavebním objektem bude téměř půl kilometru dlouhá estakáda, kterou nová přeložka překonává Labe a přilehlé záplavové území," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) obchvat označil za dlouze vyvzdorovanou stavbu. "Jsem rád, že se po všech komplikacích začíná stavět a že za dva roky by měla být stavba otevřená," řekl Kupka. Připomněl, že smlouva byla s firmou Metrostav Infrastructure podepsána ještě před tím, než soudy firmu vyřadily z veřejných soutěží. Takže společnost může obchvat stavět.

Obchvat Jaroměře bude snad už za dva roky. Soud zamítl spor o titěrný pozemek

Na silnici I/33 směrem na polské hranice podle něj bude zbývat postavit ještě obchvat dvacetitisícového Náchoda. "Zde již vykupujeme pozemky, máme podanou žádost o stavební povolení a během příštího roku plánujeme zahájit výběrové řízení na zhotovitele," uvedl Mátl k obchvatu Náchoda. Náklady na stavbu obchvatu Náchoda, která by mohla začít v roce 2024, se odhadují na 3,15 miliardy korun bez daně.

Podle původních plánů měl být obchvat Jaroměře hotový současně s loňským otevřením dálnice D11 od Hradce Králové k Jaroměři. Přípravu stavby obchvatu mimo jiné zdržely spory o výkupy pozemků a stavební povolení mezi ŘSD a rodinou místopředsedy Vrchního soudu v Praze Františka Kučery. První nepravomocné územní rozhodnutí stavba obchvatu získala již v roce 2011.

Soudní spory s rodinou Kučerových ještě nejsou definitivně u konce. Kučerovi ještě mohou podat opětovnou žalobu proti vyvlastnění pozemků, které letos pravomocně učinil Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Ve světle předchozích rozsudků ŘSD podle Mátla předpokládá, že soudy v případě pokračování sporu potvrdí rozhodnutí kraje. Pokud by došlo ve sporu ke zvratu, znamenalo by to podle Mátla pozastavení stavby. Za vstřícný krok Kučerových Mátl označil to, že Kučerovi podepsali ŘSD dočasné zábory svých pozemků pro potřeby stavby. pozastavení stavby

Obchvat Jaroměře má být napřesrok. Termín neohrožují vykopávky, ale soudní spory

Dálnice D11 z Jaroměře loni v prosinci odvedla dopravu na trase mezi Hradcem Králové, Trutnovem a Krkonošemi. Tranzitní doprava směrem na Náchod a Polsko a opačně přes Jaroměř jezdí dál.

V Jaroměři by měla zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy přestavěná křižovatka na výpadové silnici směrem na Trutnov na kruhový objezd. Stavbaři ji na zakázku ŘSD nákladem 16 milionů korun budovali od letošního jara a otevřeli ji ve středu. Na křižovatce se protíná silnice první třídy I/37 vedoucí z Jaroměře na Trutnov se silnicí druhé třídy číslo 285, která vede z Jaroměře směrem na Velichovky. Křižovatka leží v těsném sousedství jaroměřské nemocnice.

FOTOGALERIE: Budoucí obchvat Jaroměře vydává svá pravěká tajemství