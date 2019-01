Náchodsko – Lepší dostupnost pro cestující vlaky a naopak omezení, jež pocítí cestující autobusy přinesly první letošní změny jízdních řádů, které platí od včerejšího dne.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Deník

Vlaky s odjezdem v 9:31 z Teplic nad Metují na Trutnov a s odjezdem v 9:10 z Trutnova do Teplic n. Met. pojedou celoročně v pracovní dny, dále v letní sezóně od 15. května do 29. srpna pojedou o sobotách, nedělních a svátcích. Naopak vlaky v 11:31 z Teplic n. Met. do Trutnova a v 11:10 z Trutnova do Teplic pojedou od 15.5. do 29.8. v pracovní dny a dále celoročně o víkendech a svátcích. Dojde tak ke zlepšení návaznosti vlaků v Teplicích n. Met. a návaznosti autobusů na vlak v Radvanicích. Autobusový spoj do Teplic n.Met., který v současnosti odjíždí z Police n.Met. ve 22:15 bude nově odjíždět o 20 minut později, čímž vznikne návaznost od Broumova formou přímého spoje.

Změny u dálkových linek autobusů se týkají linky 640 111 Broumov – Praha, který odjíždí v 6:25 z Broumova, bude nově veden pouze do Hradce Králové. V opačném směru nepojede na této lince spoj v 7:00 z Prahy do Hradce Králové, tento spoj zůstane zachován pouze v úseku Hradec Králové – Náchod s odjezdem v 8:40 z Hradce Králové.

Na lince 640112 Broumov – Brno bude ranní spoj ve 4:40 z Broumova v úterky až čtvrtky ukončen už v České Třebové. Spoj v 11:55 z Brna do Broumova pojede nově z Brna o 10 minut dříve, a to pouze v pondělky a pátky. (red)