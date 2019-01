Náchod /FOTO/ - Kostel sv. Vavřince na zdejším Masarykově náměstí zdobí mohutné lešení. Začaly na něm totiž další nutné opravy, které potrvají i v příštím roce. Celkem by měly přijít na přibližně sedm milionů korun.

„Kostel čeká především dokončení opravy střechy a jižní věže," informoval náchodský děkan Boguslaw Partyka. Tato věž by měla být zrenovovaná stejně jako ta severní. Pokud restaurátorský průzkum potvrdí, že na korouhvi a bodci bylo původně zlato, dojde opět k pozlacení.

Neúprosný zub času se podepsal také na fasádě kostela. „Ta stávající je vlhká a odpadává," posteskl si děkan. Kromě toho dojde k obnovení všech kamenných prvků, dveří či oken. „Co bude potřeba zrestaurujeme. Tam, kde to nepůjde, vyměníme za nové," řekl Partyka a zdůraznil: „Opravy by se nemohly uskutečnit bez potřebných financí. Za ty vděčíme ministerstvu kultury, Královéhradeckému kraji a městu Náchod." Značná část peněz pochází i od soukromých dárců.

Kostel prozatím prošel množstvím záchranných prací. „Zatékalo, udělali jsme střechu. Opravili jsme krovy, které hrozily, že spadnou. Rozpadal se kostel, zajistili jsme jeho statiku," vyjmenoval děkan. Dodal, že nynější opravy měly původně začít z druhé strany kostela, která je v horším stavu a vysvětlil, proč se rozhodlo jinak.

„Vzhledem k tomu, že se řada turistů i Náchoďanů fotí u sochy Josefa Škvoreckého, chtěli jsme, aby kostel na snímcích vypadal co nejdříve hezky. Proto opravy začaly právě z této strany," vysvětlil s úsměvem náchodský děkan.

Kolem celého kostela by měl vzniknout pískovcový sokl, omítky by měly být ošetřené, aby odolávaly vlhkosti. „Pokud se tyto práce nyní kvalitně odvedou, pak by se třicet čtyřicet let na to nemuselo sáhnout," věří Partyka.

Také interiér kostela si žádá některé opravy, a to všech kamenných a dřevěných prvků, zlacení i maleb. „To však musí počkat, nyní je důležitější, aby do kostela neteklo nebo jste se skrze šindele na věži nedívali na nebe," míní Boguslaw Partyka.

Nejstarší zmínka o děkanském kostele sv. Vavřince v Náchodě pochází z počátku 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu, jejíž kněžiště jako nejstarší část si dodnes zachovala svou pozdně gotickou architekturu. Významná úprava se uskutečnila v roce 1663, kdy kostel dostal dnešní podobu. K presbytáři přiléhají dvě přibližně 40 metrů vysoké věže, lidově nazývané Adam a Eva.

Provedením nejnutnějších oprav chtějí zachránit tento památkově chráněný objekt, jenž je výraznou dominantou centra města, a prodloužit životnost této architektonicky a historicky významné stavby.