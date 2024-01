Záchrana pevnosti je na dosah. Stát zaplatí až 1,2 miliardy. Má to podmínku

/VIDEO/ Rýsuje se společná záchrana unikátní josefovské pevnosti. O pomoc volají čtvercové kasárny i vojenská nemocnice. Havarijní stav má napravit až 1,2 miliardy korun od státu. Má to ale podmínku. Do spolufinancování jednotlivých projektů se mají zapojit město Jaroměř i Královéhradecký kraj. Ti spolu momentálně jednají a připravují dohodu o spolupráci. Pevnost by jim mohla z pokladen odčerpat celkem 800 milionů korun.

Projeďte se s námi zákoutími někdejší vojenské pevnosti Josefov. | Video: Deník/Jana Kotalová