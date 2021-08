Chrám stojí na mírném návrší uprostřed hřbitova a představuje dominantu celé okolní krajiny. „Tak opravený kostel si tedy představuji opravdu jinak,“ přejel jeden z prvních sobotních návštěvníků pohledem oprýskanou fasádu a pod ní složené lešení. I když na záchranu svatostánku putovala částka téměř 9,8 milionu korun, tak na první pohled to opravdu není až tak vidět. Do očí bije hlavně již zmiňovaná opadaná fasáda, na tu se ještě na rozdíl od zmiňovaných kostelů ve Vernéřovicích a Ruprechticích nedostalo. Ta bude až takovou třešničkou na dortu. Peníze směřovaly do nejvíce poškozených partií kostela, jako byly padající sokly a římsy, děravá střecha a špatné odvodnění.

"Stavební práce začaly vloni a v jejich průběhu se kompletně vyměnila konstrukce dřevěného krovu, osadila nová střešní krytina z dřevěných šindelů, zajistil se rokokový malovaný strop, proběhla sanace vlhkosti zdiva a vyměnila se okna," uvedl Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj.

Jedinečný soubor deseti kostelů postavili nejvýznamnější barokní architekti Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové. Každý kostel je unikátní originál, který stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska. To je ojedinělé a unikátní v kontextu kulturní krajiny v rámci republiky i celé Evropy. Tyto stavby se také výrazně liší od jiných kostelů, které se v té době běžně stavěly a proto jsou jednotlivě evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Jelikož ale svatostánky vznikly jako ucelený soubor venkovských farních kostelů chce je Královéhradecký kraj nechat prohlásit národní kulturní památkou jako celek, aby se zvýšila jejich prestiž. „Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové patří k nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka u nás, díky nimž mohly vzniknout nezaměnitelné a umělecky brilantní stavby. Letos uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce a příští rok si připomeneme 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera. Je proto nanejvýš vhodné si připomenout význam jejich díla a ocenit jejich talent návrhem na prohlášení Broumovské skupiny kostelů národní kulturní památkou,“ uvedla krajská náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

Od roku 2007 se povedlo získat na jejich opravu přes 100 milionů korun, přičemž 42 milionů bylo z prostředků fondů Evropské unie. „Jedním z těchto kostelů je i kostel Všech svatých v Heřmánkovicích, další dva pak ve Vernéřovicích a Ruprechticích. Ostatní kostely se opravují kombinací programů z prostředků Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a soukromých dárců,“ říká děkan broumovské farnosti Martin Lanži, a dodává, že významnými aktivitami na podporu obnovy jedinečného sakrálního souboru jsou pak letní hudební festival Za poklady Broumovska a fotografická výstava Tempus Fugit (česky Čas plyne), která kromě jiného navštívila i Stockholm, Varšavu, Brusel, Paříž, Mnichov, Ottawu, Chicago a New York.

Otec a syn Dientzenhoferové se brilantně vyrovnali s požadavky zadavatele na jednoduchý typ venkovského kostela, který měl být zdobným a důstojným místem pro uctívání Boha, ale současně neměl být příliš nákladný. Objednané stavby přitom musely pojmout poměrně početnou populaci jednotlivých vesnic, které v té době měly i kolem 1500 obyvatel. „Do budoucna nás čekají interiéry kostelů, ale s vědomím, že jeden oltář přijde tak asi na dva miliony korun, to bude běh na dlouhou trať. A už nyní vidíme, že první opravené kostely by potřebovaly další odborný zásah. Třeba v Božanově byly při opravě použity sanační omítky. Tenkrát to byl hit, dnes se ukazuje, že to nebylo úplně ideální řešení. To je nekonečný příběh, to se nedá za lidský život stihnout … Tempus Fugit,“ dodává Martin Lanži.

Kostely se veřejnosti v rámci projektu Léto otevřených kostelů otevírají každé úterý a sobotu až do konce prázdnin.

Kostely vznikly v poměrně krátkém období první čtvrtiny 18. století, a to na zakázku tehdejšího opata břevnovsko-broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho. Konkrétně to jsou tyto stavby (v závorce datum výstavby a jejich autora):



· kostel sv. Michaela Archanděla, obec Vernéřovice (1719–1721, Kryštof Dientzenhofer)



· kostel sv. Jakuba Většího, obec Ruprechtice (1720–1723, Kryštof Dientzenhofer)



· kostel Všech svatých, obec Heřmánkovice (1722–1726, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kostel sv. Barbory, obec Otovice (1725–1727, Kryštof Dientzenhofer)



· kostel sv. Anny, obec Vižňov (1724–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kostel sv. Prokopa, obec Bezděkov nad Metují (1724–1727, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kostel sv. Václava, obec Broumov (1728–1729, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kostel sv. Markéty, obec Šonov (1726–1730, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kostel sv. Maří Magdalény, obec Božanov (1733–1738, Kilián Ignác Dientzenhofer)



· kaple P. Marie Sněžné na Hvězdě, obec Hlavňov (1732–1733, Kilián Ignác Dientzenhofer)