O zdraví a bezpečnost návštěvníků a rekreantů na Rozkoši se v průběhu sezóny stará 33 záchranářů. „Točíme po jednom týdnu a minimum jsou tři lidé v jedné službě, ale většinou nás tam slouží víc, protože se jezdí i na druhou stranu Rozkoše za dělící hráz. Aby mohli sloužit, tak si na to berou dovolenou ze své práce," připomíná Vratislav Vrábel, že se jedná o dobrovolnou činnost bez nároku na mzdu.

„V té staré jsme měli dva malé pokojíčky s palandami, kuchyňku, sociálku a dole místnost na ošetření. Tady máme tři pokoje pro službu, uprostřed velkou společenskou místnost, kterou můžeme používat i na školení a výcvik záchranářů. Nechybí samozřejmě ošetřovna, máme tu sklad, šatnu, velkou sociálku se dvěma sprchami a toaletami i s místem na pračku i sušičku, kde si můžeme vyprat a nemusíme to vozit domů jako doteď," vyjmenovává předseda Vodní záchranné služby ČČK Náchod Vratislav Vrábel, jak si záchranáři v novém prostředí polepšili. Zmiňuje i velkou „garáž" pro člun, kde se po zásahu vysvléknou a vyvěsí neopreny.

Technicky lze novou stanici charakterizovat jako systém spojených kontejnerů doplněný dřevěnou odpočinkovou terasou. Díky modulárnímu pojetí byla stanice zhotovena za rekordních 50 dní. Stojí zhruba 25 metrů vzrušnou čarou od původní základny a přestěhováním do nového si vodní záchranáři rozhodně výrazně polepšili.

Nové pracoviště se svým uživatelům líbí. „Pro běžného návštěvníka a rekreanta se otevřením nové stanice nezmění v podstatě vůbec nic, protože v podobném duchu jsme dosud sloužili na naší staré základně. Změní se ale hodně pro nás, pro vodní záchranáře, protože se nám rozhodně zlepší podmínky ve kterých budeme sloužit. Ubytování, sociální zázemí - všechno je to perfektní," pochvaloval si novou základnu Vojtěch Střihavka. „Máme terasu s výhledem na hladinu, takže budeme připraveni v případě potřeby okamžitě pomoci, i když budeme doufat, že mockrát zasahovat nebudeme," dodává vodní záchranář.

Mezi časté zásahy, k nimž záchranáři vyrážejí, patří technická dopomoc plavidlům. „Mohou ztratit veslo nebo se stane něco s lodním šroubem a nemohou se dostat vlastními silami zpět," vyjmenoval Vrábel typické problémy, u nichž je pomoc záchranářů potřebná. „Dále to jsou plavci nebo lidé na lehátku, kteří plují daleko od břehu a když se rozfouká vítr, tak nemají sílu se vrátit na břeh. Chodí k nám samozřejmě i lidé z kempu na ošetření nebo si volají, protože na všech stánkách a na recepcích mají na nás kontakt," doplňuje záchranář.

Občas musí i přes dělící hráz na velkou Rozkoš, kde vítr a vlny umí i převracet lodě. „Minulý rok jsme měli během půl hodiny dva zásahy. Nejprve se převrátila loď se dvěma muži a psem. pes se bohužel utopil, ale oba muži byli zachráněni a předáni záchrance. Když se vraceli, tak jejich pomoc potřeboval unavený chlapec na surfovém plováku, kde hrozilo jeho utonutí. Vytáhli ho a odvezli na břeh," popsal Vratislav Vrábel jeden z pernějších dnů vodních záchranářů.

Doufají v lepší systém financování

V posledních letech je financování Vodní záchranné služby ČČK ze strany státu na okraji zájmu. Je zarážející, že aby záchranáři mohli pomáhat lidem v nouzi, museli si na svou činnost v podstatě vydělat svou činností. „Pořádáme školení první pomoci, zajišťujeme asistence u plaveckých závodů. Jeden čas jsme prodávali i nanuky, abychom si na sebe vydělali, protože žádné financování nebylo," říká Vratislav Vrábel a doufá, že se blýská na lepší časy.

O to se snaží i krajský hejtman Martin Červíček, který na otevírání nové základny nemohl chybět. „Financování je tak trochu popelkou, což jsem se osobní intervencí v Senátu i u ministra vnitra snažil napravit," říká hejtman, že se rýsuje cesta systémového financování. „Čekáme jak se to vyvine a věříme ve schválení podpory z ministerstva vnitra, že najde cestu, abychom mohli zajistit služby a mít prostředky na provoz a opravu záchranářského materiálu," doufá Vratislav Vrábel v „přiklepnutí" potřebné trvalé podpory. „V žádném případě to není na platy, protože sloužíme zadarmo, ale potřebujeme prostředky na PHM, nákupu materiálu a opravy člunů a záchranářské techniky."

Otevření nové stanice Vodní záchranné služby ČČK Náchod Vybudování stanice bylo financováno z prostředků MV – GŘ HZS ČR, významným dotačním titulem se na její realizaci podílel Královéhradecký kraj

Zhotovitelem stanice byla regionální firma Špelda s.r.o., dodavatelem systému kontejnerových buněk byla firma Moravia Containers

Primárně je stanice určena na využívání v letních měsících

Aktuální počet členů VZS ČČK Náchod je 33 osob

Stanice je učena pro sezónní non-stop provoz a disponuje i vybavením pro ošetření drobných poranění

Do budoucna je též plánováno vylepšení nedalekého přístaviště, kde vznikne plovoucí garáž na umístění hlavního záchranného člunu