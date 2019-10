Secvičit součinnost profesionálních hasičů, skalních záchranářů a jednotky dobrovolných hasičů Adršpach. To byl hlavní účel sobotního cvičení na skalní věži v Adršpachu, kterou horolezci i veřejnost znají pod názvem Milenci.

Součinnostní cvičení Skalní záchranné služby, HZS a ZZS v adršpašských skalách. Simulovaná záchrana zraněného horolezce ze skalní věže Milenci. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Obdobná cvičení, při kterých je možné si zažít taktické postupy a procvičit techniku, se konají pravidelně, na tomto ikonickém místě se ale záchranáři sešli poprvé. Lokalitu vybrali záměrně. Známá skála se nachází uprostřed skalního města a je hojně navštěvovaná. Jak přiznal člen Skalní záchranné služby Josef Hlaváček bylo toto cvičení vzhledem k náročnosti terénu extrémnější záležitostí. S jeho výsledkem panovala spokojenost. „Je to jednoduché. Co máte nacvičené, to vás tolik nepřekvapí. Zasahovat tu nechceme a snad to nebude nutné, ale pokud bude potřeba, jsme připraveni," shrnul cvičení Hlaváček. Jeho aktéři si vyzkoušeli slanění s nosítky, první pomoc či hledání osob v obtížném terénu.