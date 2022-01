„Nejčastěji jsme léčili pacienty po srážce s auty, po nárazech do skel, popálené od elektrického proudu, zamotané do vlasců a poraněné kočkami. Vypustili jsme mnohé poštolky, káně, kalouse, krahujce, strakapoudy, ježky, netopýry, včelojeda a vypiplali jsme desítky mláďat veverek, zajíčků a mláďat opeřenců,“ zmiňují ochránci přírody jen část práce, která řadí Jaro Jaroměř aktuálně k jedněm z nejaktivnějších občanských sdružení pro praktickou ochranu přírody v České republice.

Jak dále vedoucí záchranné stanice David Číp uvádí, dařily se též přímé adopce ptačích mláďat do hnízd náhradních rodičů. Ale ne vše mělo šťastný konec. „Bohužel některým pacientům jsme již pomoci nedokázali. Mezi nimi byli i vzácný netopýr velkouchý, slučka malá poraněná kočkou a trochu kuriózní případ klokana rudého sraženého autem,“ připomíná David Číp nehodu z října loňského roku, kdy klokanovi sraženému u Třebechovic na Záchranné stanice ČSOP z Jaroměře pomoci nedokázali a musel být utracen.

Smutný konec Němcové: Nad prvními výtisky Babičky zaplakala a druhý den skonala

Naopak potěšitelnou zprávou bylo, že přímo na stanici vyvedl čapí hendikepovaný pár již čtvrtou generaci čápátek. Ale i v tomto případě se radost mísí se smutkem. Před časem dorazila do Jaroměře z kroužkovací stanice radostná i smutná zpráva. „Ta skvělá je, že jedno naše mládě bylo během tahu pozorováno v hejnu divokých čápů na Moravě. Druhé mládě bohužel takové štěstí nemělo a stalo se při cestě na jih obětí sloupů vysokého napětí," zmiňuje David Číp a připomíná, že ročně hynou na sloupech vysokého napětí na světě miliony ptáků. Příběh mediálně známého Bukáček je bohužel jedním z mnoha.

Stanice jsou v rámci celé republiky dlouhodobě podfinancované. Na svůj provoz pro letošní rok bude Národní síť záchranných stanic, která prostřednictvím svých 35 členských stanic pokrývá celé území ČR, potřebovat nejméně 70 milionů Kč. Přibližně 17 milionů jim přispěje stát, dalších 53 milionů musí získat od dárců.

"Získat 53 milionů Kč je v této době velmi složitý úkol. Většina této částky přitom míří na nezbytné krmivo pro zvířata, veterinární péči i pohonné hmoty do aut záchranářů, kteří vyjíždějí za poraněnými či jinak ohroženými zvířaty," uvedl ředitel ústřední kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. Připomněl také, že některá zvířata se kvůli trvalým následkům nemohou do přírody vrátit a zůstávají v dlouhodobé a finančně nákladné péči záchranných stanic.

Celkem 932 živočichům v nouzi pomohli v loňském roce ochránci přírody v Záchranné stanici JARO Jaroměř.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

Ani jaroměřská organizace, která provozuje záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy pro okresy Hradec Králové, Náchod, Rychnov na Kněžnou a Trutnov nemá nijak na růžích ustláno. „Už před tím jsme bojovali o přežití a teď v důsledku korony, kdy se veřejné rozpočty osekávají, tak můžeme očekávat, že to některé stanice neustojí a padnou,“ obává se David Číp, a netrpělivě očekává, jak se kraj postaví k financování provozu stanice na další období. „Je potřebná kompletní rekonstrukce objektu stanice včetně zázemí pro ošetřovatele. Snažíme se ho i s venkovními voliérami udržovat, ale není to snadné,“ říká a otočí se k vysoké stavbě bez oken, která má evidentně nejlepší roky za sebou. „To je rozlétávací voliéra pro čápy a jiné ptáky, kteří se po zotavení ze zranění potřebují rozcvičit. Stavěli ji asi před čtvrt stoletím učňové a už je skoro nepoužitelná a čeká na zbourání. Vždycky když fouká silnější vítr, tak si říkám jestli nám spadne nebo ještě to vydrží,“ říká Číp, který odhaduje, že na novou voliéru bude potřeba 400 tisíc korun. „Bude šest metrů vysoká a chceme ji udělat celou z kovu, aby vydržela déle.“ Voliéra bude postavena i díky prostředkům od zachránců čapích mláďat v Mladých Bukách. Příběh s čapím vdovcem Bukáčkem vzbudil ohlas po celém světě a na transparentním účtu se sešlo výrazně více peněz, než potřebovali. Šándor Havrán a Jiří Zeman, kteří se o čapí mláďata starali a krmili je, proto poskytli 280 tisíc korun ve prospěch záchranné stanice pro volně žijící zvířata a zraněné čápy JARO Jaroměř a stejně vysokou částku Ptačímu parku Josefovské louky.

Zajímavost:



Prvním vypuštěným pacientem v roce 2022 se stal puštík, který se vyléčil ze zranění po srážce s autem. „Na naší stanici v Jaroměři jsme jej přijali s nateklým okem a naraženým křídlem ještě v minulém roce,“ zmiňuje David Číp, a dodává, že sovy jsou častými obětmi dopravy. „Zvlášť teď v zimě je pro ně možnost snadněji si ulovit kořist u silnice velmi lákavá. Sovy oslepené reflektory aut se ale většinou nemají šanci srážce vyhnout a často tak skončí úrazem hlavy,“ popisuje nástrahy sovího lovu. Puštík naštěstí neutrpěl vážné poranění oka, i křídlo se zhojilo bez následků a tak se celkem brzy vrátil do přírody. „Silvestra a Nový rok ještě přečkal raději na stanici v bezpečí a pak hurá ven.“