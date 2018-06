Zadluženou textilku Veba by měla spasit reorganizace

Broumov – Finanční problémy textilky Veba, které vyústily na začátku května v insolvenční návrh podaný jedním z věřitelů, chce výrobce žakárských bavlněných tkanin vyřešit reorganizačním plánem při zachování výroby.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Věřím, že se nám ve spolupráci s poradci podařilo připravit z dlouhodobého pohledu robustní a pro všechny věřitele, zaměstnance, naši společnost i celé Broumovsko nejvýhodnější možné řešení,“ hodnotí předložený reorganizační plán finanční ředitel Veby Miloslav Geisler.



Insolvenční návrh podala Raiffeisenbanka, kde má Veba nesplacené úvěry ve výši zhruba čtvrt miliardy korun. K Raiffeisenbance se během května a června přidali i další věřitelé. Veba, která zaměstnává kolem 800 lidí, měla ke konci dubna 716 věřitelů, kterým dlužila přes 800 milionů korun.



Ve výrobě má získat své místo vývoj a výroba takzvaného technického textilu využívaného v průmyslu. „V předloženém plánu hraje i nadále prim produkce směřující do afrických zemí. Soustředíme se ale také na bytový textil, který zde má dlouholetou tradici a vysokou kvalitu,“ ujišťuje Geisler. Podle slov finančního ředitele Miloslava Geislera je navrhovaná reorganizace výhodná také pro věřitele, kteří v případě schválení navrženého plánu získají zpět větší část svých pohledávek než v případě, kdy by Veba musela projít konkurzem. Zajištění věřitelé získají v průměru téměř polovinu hodnoty svých pohledávek. Takových věřitelů je sedm, jde především o banky. Ti nezajištění, kterých je přes sedm set, by pak měli získat alespoň desetinu.

Taková informace zní asi hrozivě pro zaměstnance Veby, kteří své peníze spořili ve firemní Veba bance a jedná se o standardní nezjištěné věřitele. „Investor Otakar Moťka přislíbil, že všechny tyto úspory zaměstnanců budou vypořádány,“ pevně věří předseda odborové organizace Ondřej Habart.



Zaměstnanci Veby už několik týdnů žijí v nejistotě z budoucnosti. „Dělal jsem schůzky prakticky ve všech výrobních provozech. Lidé jsou momentálně v takovém režimu vyčkávání – jak to bude vypadat do budoucna. Samozřejmě to bude záviset na tom, jakou podobu reorganizace bude mít – zda se budou snižovat počty zaměstnanců a jakých,“ říká Habart.



Investor Moťka by měl při reorganizaci Vebě poskytnout úvěrové financování do výše až 50 milionů korun a dále by měl Vebě pomoci profinancovat výrobu až do výše 150 milionů korun. Za insolvenčního správce Veba navrhla Josefa Cupku, který v minulosti řídil například konkurz na loterijní společnost Sazka.



O navrženém reorganizačním plánu bude rozhodovat schůze věřitelů. Její rozhodnutí musí potvrdit soud. Předložený plán by tak měl být schválen a v podstatných částech splněn ještě letos. „Výhodnost navrženého plánu samozřejmě nespočívá pouze v návratnosti pohledávek, ale především v zachování výroby, a tedy i udržení dlouhodobých obchodních vztahů s našimi dodavateli,“ dodává Miloslav Geisler.

Cesta z kopce:Veba se do problémů dostala v letech 2015 a 2016, kdy kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit splátky úvěrů. Z rekordních tržeb v roce 2014 ve výši 2,2 miliardy korun se odbyt podniku do roku 2016 kvůli krizi v Africe propadl na 812 milionů. Za léta 2015 a 2016 Veba utrpěla souhrnnou ztrátu téměř 300 milionů. Loni tržby zvýšila na 894 milionů a vykázala ztrátu 144 milionů. Hlavními akcionáři Veby jsou prostřednictvím společnosti Incot nejvyšší manažeři podniku.