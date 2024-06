Zkušení členové volebních komisí, kteří zažili všechny dosavadní eurovolby, ví, že o nominace nových poslanců do Evropského parlamentu, je tradičně oproti komunálním, krajským, senátním či parlamentním volbám, ze strany voličů daleko menší zájem. „Letos tomu však například u nás ve volebním okrsku v Krčíně bylo jinak - volební účast byla výrazně vyšší a předčila naše odhady," potvrzuje Irena Voříšková, která ve volební komisi zasedá už bezmála 35 let.

Ve volebním okrsku v Krčíně byl zájem o eurovolby výrazně vyšší než před pěti lety. | Foto: Archiv Ireny Voříškové

Z bezmála 780 zapsaných voličů jich k volebním urnám v pátek a v sobotu dorazilo v Krčíně přes 420. „Výrazně jsme překonali výsledek z před pěti let," měla jasno už před počítáním hlasů, které začalo v sobotu po 14. hodině.

Členové volebních komisí mají rádi zaběhnuté party, kde si mohou při čekání na voliče popovídat. „Probírají se novinky v obci, známí, ženy si vyměňují recepty a zkušenosti nejen z kuchyně. Když zrovna nikdo nechodí, tak je prostor třeba na čtení novin, případně se sledují zprávy na mobilu či tabletu. Času ale vzhledem k neočekávaně vysoké volební účasti moc nebylo," říká Irena Voříšková, kterou letošní zájem o eurovolby překvapil. „Ani jsem křížovku nevytáhla," usmívá se a doplňuje postřeh, že voliči přicházeli ve vlnách. „Třeba půl hodinu se nikdo neobjeví a pak jich přijde během chvilky tolik, že se tvoří fronty. Už první den byl velký zájem a za pátek účast přesáhla zájem za celé volby do europarlamentu před pěti lety," všimla si Irena Voříšková.

S dalšími voliči, kteří dorazili v sobotu se konečná účast pohybovala nad hranici 50%. Připomeňme, že v roce 2019 přišlo v Česku za oba dny voleb k urnám celkem zhruba 29 procent voličů. I když to byla tehdy dosud nejvyšší účast při evropských volbách, byli jsme co se týče zájmu třetí od konce ze všech zemí EU.

Jak Irena Voříšková odposlechla od některých voličů, tak k urnám je přiměla přijít třeba témata bezpečnosti, migrace nebo Green Dealu. Někdo zase chtěl prý vyslat signály současné vládě.

Práce volebních komisí spočívá v tom, že jejich členové příchozím voličům kontrolují, zda mají platné občanské průkazy, jsou zapsáni na seznamu voličů, vydávají jim pak orazítkované obálky, případně soubory hlasovacích lístků. Zapisují voliče s volebními průkazy a umožňují jim volbu, také dohlížejí na to, aby volby proběhly v souladu se zákonem. Někteří se vydávají s přenosnou urnou za imobilními voliči. Nakonec odevzdané hlasy sčítají.

Zatímco předsedkyně volební komise dohlíží na regulérní průběh voleb déle než půl svého života, tak dvoudenní premiéru měl ve stejném okrsku Mikuláš Slavík. „Ve volební komisi jsem poprvé, byla to pro mě pozitivní zkušenost, a to nejen proto, že se tu sešel fajn kolektiv lidí, který udržel dobrou náladu i v čase, kdy půl hodiny nepřicházel žádný volič," nepovažuje program na pátek a sobotu za ztrátu času. „Určitě je pozitivní volební účast, která je vysoká oproti očekávání zkušených členů komise. Pozitivní byl i přístup voličů, až na nějaké výjimky, byli slušní, vychovaní, věděli, jak volba probíhá. Doufejme, že to uvidíme při sčítání hlasů,“ zhodnotil Mikuláš Slavík svou první zkušenost s volbami na druhé straně stolu.

Jeho důvěra v poučenost voličů byla oprávněná: v krčínském okrsku byl odevzdán jen jediný neplatný hlas od voliče, který dal dva lístky do jedné obálky. Jeden další volič označil tři preferenční hlasy místo dvou. Nebylo k nim přihlídnuto a hlas získala celá volební strana.

Hlasy se sčítaly hned po uzavření volebních místností a až na drobné technické problémy s tiskárnou bylo vše sečteno a odesláno. „Když byly první eurovolby v roce 2004, tak jsme ve 14. hodin skončili a hlasy jsme sčítali až ve 20. hodin večer. Jeden z členů komise na to zapomněl a šel spát. Ale hlavně byl problém s přetíženou sítí, která padala a některé okrsky se posílaly dlouho po půlnoci a jestli si dobře vzpomínám, tak až ráno," vybavila si dvě dekády starou vzpomínku na komplikace při prvních eurovolbách.

V některých komisích ale možná nebyla až taková pohoda jako tento víkend v Krčíně. Ve volebním okrsku umístěném v místní knihovně se objevil problém s výtahem a voliče čekal výstup po schodech do třetího patra. „Veselo" bylo například v jiné novoměstské komisi, kde se museli se svým členem rozloučit z důvodu požití alkoholu. Neobešlo se to bez asistence strážníků. Možná proto se osvědčené party volebních komisařů drží, aby jejich členové nezažili nějaké podobné nepříjemné překvapení.