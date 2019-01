Náchod /FOTO/ - Uplakané počasí tentokrát tradičnímu Dni s Primátorem příliš nepřálo. Přesto kdo přišel, nelitoval. Jedním z velkých lákadel byly prohlídky pivovaru s někdejším sládkem a průvodcem Pavlem Kořínkem. Na něm je vidět, že svou profesí žije. Na jednu takovou exkurzi jsme se vydali spolu se skupinkou zájemců včetně několika těch, kteří přijeli z Polska.

Na varně Pavel Kořínek skupinkám vysvětloval, že výchozím produktem pro pivo je mladina, která zde vzniká z vody, sladu a chmele. „Tu mladinu na pivo převede kdo? To není sládek, ani paní sládková a ani pan ředitel, ale ta maličká kvasinka. Ta jediná umí konzumovat cukr, přeměnit ho na alkohol, kysličník uhličitý a energii. Tak vzniká pivo," říkal Pavel Kořínek.

Upozorňoval také návštěvníky, že české pivo se po staletí vždy pilo v hospodě a ne doma. „Vloni se po tisíci letech vypilo více piva doma než v hospodě, proto byl vyhlášen nový národní svátek Den českého piva a českých hospod. Připadá na 27. září, den před svatým Václavem, protože svatý Václav je patron všech pivovarníků. Určil nám ho Karel IV., náš nejznámější císař… vlastně tady založil kulturu českého piva," upozornil Pavel Kořínek.

Návštěvníkům sděloval, že pořádná česká hospoda má tři pilíře. Jedním z nich je poučený hostinský nebo výčepní, který by měl od sládka vědět, jak se který druh piva pije. Dalším pilířem je skloubení piva s jídlem, protože když se pije, tak se u toho musí jíst. Třetím je pak kulturnost restaurace. „Česká hospoda nemá být žádný chlív, ale kulturní prostředí, kde byste se měli jakoby vzdělávat," míní Pavel Kořínek.

Kde se pivo kvasí

Po návštěvě skladovacích prostor a varny se plynule přecházelo do sklepení, kde v nádržích kvasí pivo. Pavel Kořínek vysvětloval, že bílou pěnu tvoří bílkoviny a hnědé skvrny v ní, to je to, co kvasinkám nechutná tři procenta tvrdé hořčiny.

„Světový chmel má až 12 procent hořčiny a čím je pivo hořčí, tím méně ho vypijete. Když se však chmelí žateckým chmelem, máte mnohem větší chuť na další napití a říká se, že až čtyřikrát více ho vypijete," uvedl velký znalec pivovarnické výroby.

Nápoj ve velkých nerezových kádích kvasí a kvasinky jsou při nízké teplotě postupně oslabeny alkoholem, „opíjí se" a padají ke dnu kádě. „Chovají se jako my. Když se opijeme, tak se jdeme vyspat. Tady ty kvasinky padají na spodek kádě a jdou se také vyspat z té opice," vysvětloval názorně Pavel Kořínek.

V náchodském pivovaru se tradiční nápoj připravuje poctivě, klasickou technologií i za cenu vyšších nákladů. Proto se tekutina z kádí přepumpovává do sudů, kde zraje. Ve sklepení je zazděných sto dvacet velkých tanků. V nich mají dceřiné kvasinky za úkol nápoj dokvasit.

Když totiž mladé pivo odchází z kádí do tanků, je v něm asi tisíc chutí. „Ty nejsou sladěné a kvasinka při 0 až 2 stupních dva měsíce nasycuje pivo kysličníkem a všechny ty chutě spojuje. Proto je po dvou měsících to pivo nejlepší, má tu nádhernou charakteristiku a je to nádherné chuťové potěšení," dodal Pavel Kořínek.

Opilé kvasinky

Opilé kvasinky v kádích se mezitím převedou do jedné z nádrží a pustí se na ně ledová voda, aby mohly pracovat na další várce. „Kvasinka takto pustí alkohol, do rána vystřízliví a ráno už je zase pracovně schopná a jde zase na kvašení. U nás je to čtyřikrát, pak už začne dělat bubliny a více se asi těší na alkohol, nežli na práci, takže sládek je po čtvrtém kvašení jakoby vyrazí z práce, když jsou opilé," říkal názorně Pavel Kořínek.

Na prohlídky pivovaru vyrazili nejen Češi, ale třeba i Poláci. Těm někdejší sládek říkal: „Vypijete u vás v Polsku jenom 90 litrů na osobu, u nás je to 140 litrů na osobu. Musíte to u vás říct a my pro vás tady to pivo rádi uvaříme," žertoval někdejší sládek.

Náchodský pivovar Primátor je známý tím, že se zde připravuje velké množství speciálů. Celkem se zde vaří 16 druhů piv. Je jediným pivovarem v republice, kde se připravují všechny čtyři kategorie piva plzeňského typu, pale, stout a weizenbier.

Pivovar Primátor získává mnohá ocenění. Nejvýznamnější z nich je loňské ocenění zdejšího Weizenbieru jako nejlepšího piva na světě na degustační soutěži v Londýně.