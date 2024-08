„Tohle nás aktuálně v Náchodě rozhodně netrápí," říká mluvčí náchodské radnice Nina Adlof, že stížnosti na kuřáky na balkoně řešit nemusí, takže o omezení ani neuvažují. „Neregistrujeme žádné stížnosti takovéhoto charakteru, že by si nájemníci obecních bytech stěžovali na kouření," říká s dovětkem, že město v podstatě ani kouření v nájemních bytech regulovat nemůže. „Takové podmínky si může dát třeba soukromník do nájemní smlouvy, v obecních bytech to takhle úplně nefunguje," dodala.

Podle správce bytového fondu města mají v Náchodě daleko větší trable s přístupem některých nájemníků k pronajatému bytu. „V mnoha případech to je neúcta nájemníků k propůjčenému zařízení, kdy se o něj nestarají, což samozřejmě vede ke zvýšeným nákladům na údržbu. Nejvíce to bývá patrné na kuchyňských linkách, které neudržují tak, jak by se mělo," uvádí příklad Nina Adlof.

Jako další případ kromě zanedbaných kuchyňských linek zmínila i problémy s plastovými okny. „Když si je pořídíte za vlastní peníze do svého bytu nebo domu, tak se k nim chováte uživatelsky zodpovědně. Tady je to mnohým jedno - nevětrají, neřeší, že přelejí kytky na parapetu a nechají to, pak to zplesniví a tak dále…" upozornila Nina Adlof na další větší problém, než je kouření na balkónech.

Zamčené dveře odemkl sekerou

Nejvíce však při užívaní obecních domů a bytů trpí vchodové dveře. „Občas si přes dveře kopanci a bušením vyřizují sousedské spory. Zaznamenali jsme dokonce případ nejmenované nájemnice, která si doma zapomněla klíč. Tak zavolala svého příbuzného a ten zamčené protipožární dveře ,odemkl´ sekerou," uvedla případ, kdy nájemkyně sice musela dveře zaplatit, ale už styl řešení vzniklé situace vypovídá, jaký mají někteří lidé ke svěřenému majetku vztah.

Horší než dým jsou neplatiči. Ale i s nimi si ví rady

Přestože v Červeném Kostelci mívají v nájemních bytech také kuřáky, tak žádný problém v podobě stížnosti na cigaretový dým od sousedů na radnici nedoputoval. „Nepamatuji si, že bych slyšel o nějakých stížnostech, na základě kterých bychom museli něco podobného řešit," říká starosta Tomáš Prouza. „Občas máme problém s neplatiči nájmu, ale tam to řešíme přístupem třikrát a dost. Pokud nájemník třikrát po sobě nezaplatí, tak mu dáváme předžalobní výzvu a doporučíme změnu adresu. Máme tam sice nějaké hříšky z minulosti, ale poté, co jsme najeli na tento systém, tak tolik neplatičů není," říká starosta.

Problémy zde nejsou ani s „vybydlenými" byty. „Že dojde k nějakému poškození je ojedinělé. Řešíme to tak, že to dá do pořádku sám nájemce nebo použijeme peníze z kauce, kterou skládá na začátku nájemní smlouvy. Ročně vybereme na nájemném ze zhruba 250 bytů kolem 12 milionů korun a stejnou částku se snažíme opět do bytového fondu města vrátit," dodává starosta.

V Hronově si nikdo nestěžuje, tak není co řešit

Téma kuřáků není aktuálně na stole ani na radnici v Hronově, kde město pronajímá kolem 150 bytů. „Nechci se mýlit, ale myslím si, že tak zhruba v 90 procentech nemají obecní byty balkony, takže tím to máme vyřešené," říká s nadsázkou hronovský starosta Petr Koleta, který podobné aktivity vnímá jako nesmyslné. „Nejsem určitě zastáncem nějakých nařízení nebo omezování. Beru to tak, že by měl být v kuřáckém ohledu brán zřetel na ohleduplnost vůči sousedům a pokud nejsou stížnosti, tak není co řešit," má jasno starosta Koleta.