„Pochopil bych, že tam nesmí pes a kola… Ale lidé? Fakt tomu nerozumím,“ podivuje se správce facebookové skupiny Občané České Skalice nad zákazovou značkou, která přibyla u vodního prvku na českoskalickém náměstí.

A není sám, kdo považuje zákazovou značku za úzkoprse byrokratickou. „Takový vodní prvek v letním horku sám volá po tom, aby se tam vstupovalo - zvlášť, když je to vlastně pokračování chodníku,“ je přesvědčený bývalý senátor Petr Fejfar. „Ať to radši vypnou. V okolních městech tam děti mohou, ale u nás?“ nelíbí se zákazová značka další diskutující.

Radnice se chce vyhnout nepříjemnostem

Českoskalická místostarostka Gabriela Jiránková za rozhodnutím radnice stojí. „Zákazové značky jsou standardní a běžné u všech vodních prvků,“ nevidí na zákazu vstupu do vodního prvku nic mimořádného.

Město se k tomuto kroku uchýlilo proto, aby preventivně zabránilo nepříjemnostem. „Důvody jsou takové, aby se třeba dítě, které by do prostoru mezi tryskající vodu vlezlo, malinko nenapilo. Ta voda je upravovaná, může do ní napršet nebo se tam někdo vymočí a město nemůže ručit za to, že se třeba někomu udělá špatně a bude mít zažívací problémy. Když se tam někdo osvěží a strčí nad trysku ruku, tak ho nikdo vyhánět nebude. Ale měli jsme i den, kdy tam maminky rozložily deky a začaly to využívat pomalu jako koupaliště,“ říká Jiránková, že to byl jeden z důvodů, proč město místo opatřilo cedulkou.

Cedule se zákazem koupání je i na druhé straně silnice u kašny.