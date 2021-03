Sovy, sumce, medvěda či figurky do betlému - to jsou podoby, které dává dřevu dřevořezbář Miroslav Kříž již dvacet let. Nyní ale jeho motorové pily, dláta a hlavně šikovné ruce přijaly mimořádnou výzvu v podobě výroby velblouda v životní velikosti. Zakázka přišla až z dalekých Spojených arabských emirátů - od dubajského klienta z tamních vyšších kruhů.

V dílně dřevořezbáře Miroslava Kříže se rodí spousta krásných věcí. Rozměrnější sochy vznikají na dvoře. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Jak se to stalo, že se v exotické ropné velmoci dozvěděli o řezbářské dílně v Jasenné na Jaroměřsku? „Protože já jsem strašně šikovný. A musím říct, že jsem i skromný,“ vtipkuje s úsměvem řezbář. „Ne teď vážně – můj slovenský kamarád Rudolf Fedor dostal možnost zakázku na dva velbloudy. Většinou dělá ale menší věci, tak mě požádal, jestli bych mu s tím nepomohl. Tak jsem na to s chutí kývl a mám z toho radost. Já budu dělat jednoho a on druhého – támhle mám pro něj připravený materiál,“ ukazuje k plotu na další pořádný kus dubového kmene. „Bohužel ta situace tomu teď vůbec nenahrává, aby si pro něj přijel,“ naráží na omezené možnosti cestování.