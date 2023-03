„Jsme ze Starkoče, což je nedaleko. Jsme tu už podruhé. Moc se nám tu libí. Počítáme s tím, že se sem budeme vracet v létě, až bude tepleji. Ale slyšela jsem, že se tady chystají velikonoční trhy, tak se přijedeme podívat už na ně. Až se to tady zazelená, bude to vůbec krásné,“ těší se Renata Kohoutová.

Systém kamenných a kovových schodišť, z nichž některá jsou nad úrovní terénu Regnerových sadů, stejně jako velká část cest vedoucích po visuté konstrukci, obepíná zámecký kopec zejména z jižní, východní a západní strany. Na cestu vzhůru k zámku se vstupuje z několika míst v centru města i téměř z vrchu směrem od ulice Podzámčí. Přímo z Masarykova náměstí je to od infocentra jen několik desítek kroků, následuje obnovené schodiště doplněné o vysazenou budoucí lipovou alej.

Strmé stoupání návštěvníkům záhy odhalí působivé výhledy na Náchod i protější kopce. Zajímavé je z výšky přes stromy bez listí sledovat ruch v centru města včetně vlaků projíždějících mezi zástavbou po nadjezdech.

„Je nádherné, jak se to podařilo předělat. Nemá to chybu. Byl jsem tady už několikrát. Zaujalo mě prakticky všechno, povedly se hlavně schody, chodníky a uličky. Nejhezčí to je tady večer, kdy je to nasvícené a opravdu romantické,“ doporučil Rostislav Štěpán z Hronova.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Přestože pošmourné sobotní dopoledne k výletu příliš nelákalo, v okolí zámku i na nádvoří bylo živo. Hojně byla slyšet i polština. Podle kastelánky Ivy Kysilkové by nové lákadlo mělo přitáhnout více návštěvníků náchodského zámku i do interiéru památky.

„Už teď sem chodí velké množství lidí, tak věřím, že je to namotivuje k zakončení procházky prohlídkou našeho hezkého zámku,“ uvedla.

Původně pastevecký kopec tyčící se nad Náchodem byl v polovině 19. století osázen ovocnými sady. Od poloviny 20. století zarůstal a nakonec se okolí zámku stalo listnatým lesem, pod jehož tíhou se některé části nestabilního svahu dokonce sesouvaly.

Vzrostlé stromy však na místě zůstaly a nyní je doplňují upravené svahy s prvními kvetoucími rostlinami, přibyly i třešňové, jabloňové a hrušňové sady.

Dvouletá obnova zámeckého kopce za téměř čtvrt miliardy korun skončila koncem minulého roku a zanedlouho přivítá návštěvníky i památka na jeho vrcholu. Zámek se otevře již v sobotu 1. dubna.