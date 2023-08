Do pekelně bahnitého rána se dnes probudili obyvatelé Pekelské ulice v náchodské části Skalka. Noční bouřka se silným přívalovým deštěm spláchla z nedalekého kopce tuny hlíny, které udělaly z nejnižšího místa poklidné ulice nikým nechtěné bahenní lázně.

Pekelská ulice se po noční bouřce a průtrži proměnila v bahnité peklo | Video: Jiří Špreňar

V holínkách na nohou a se sněhovým hrablem v ruce se pustil do odklízení bahna už před svítáním Jaroslav Jánský. "Za těch 35 let co tu bydlíme se dvakrát stalo, že přilétlo bahno k nám dolů na silnici. Ale ke mně na pozemek se to nikdy nedostalo," podívá se směrem do zahrady pokryté řídkým bahnem. "Tohle je pro nás nepříjemná premiéra. Ještě jsem předevčírem vysekal celou zahradu. I tady jsem posekal trávu před plotem," ukazuje do míst pokrytých hnědým bahnem. Ta už několik hodin odklízí kolový nakladač Technických služeb. "Vyrazili jsme sem hned ráno, a když jsme to viděli, tak bylo jasné, že tu budeme celý den," hází bahno do radlice nakladače jeden ze zaměstnanců.

Noční bouřku Jaroslav Jánský probděl, pak usnul a kolem třetí hodiny ho probudil neznámý zvuk. Z něj se nakonec vyklubalo škrábání lopat po silnici. "Šel jsem se podívat z okna, co se děje, a tady už lítali se světýlky a s lopatami hasiči. Sešel jsem dolů a viděl jsem tu spoušť," popisuje nezáviděníhodný start do nového týdne. U vstupu do domu, který zde koupil v roce 1988, je patrná ryska prozrazující, kam až nános zeminy sahal.

Holiny nestačily, vzal si pantofle

"Když jsem otevřel venkovní dveře, byla před nimi vrstva bahna. Schod mám dvacet centimetrů vysoký a ještě to bylo deset centimetrů nad něj. Přes poslední schod se to naštěstí nedostalo," říká, že moc nechybělo a spoušť by se valila až do domu. "Holiny mi nestačily, tak jsem si vzal pantofle a naboso jsem šel ven, abych viděl, co to natropilo. No a od půl čtvrté pracuji," mění sněhové hrablo za hadici a proudem vody ostříkává chodníček. "Ráno žena potřeboval jet autem pryč, tak jsem jí říkal, že musí počkat, až to vyhrnu, protože by ani k brance nedošla," mění hadici za koště a vymetá naředěné zbytky bahna. "Zrovna včera jsem dělal nový okap, tak jsem si liboval, že už mi nebude kapat na chodník. Je pravda, že tam nekapalo, ale zato tam teklo bahna," usmál se trpce. "No jo no, to tak bejvá," nezoufá si nad bahnitým nadělením.

I když se přes dveře bahno dovnitř nedostalo, tak přece jen vnitřek domu nezůstal ušetřen. "Mám sklípek uprostřed domu pod schody. Slyšel jsem, jak mi bzučí čerpadlo na kondenzát, a když jsem otevřel dveře, tak koukám, že tam je půl metru vody. Nevěděl jsem kde se tam vzala. Nakonec jsem zjistil, že se to ke mně dostalo od souseda," říká, že když hasiči odčerpávali vodu, tak bylo vidět, jak vyvěrá ze základů. "Když vyčerpali souseda, tak klesla hladina i u mně."

Popadané stromny, znečištěné chodníky

Jednatel Technických služeb Náchod Aleš Kolářský, potvrzuje, že situace po noční bouřce byla nejhorší právě v Pekelské ulici. "Ošklivé to bylo i Pod Vyhlídkou, odkud se to valilo z kopce, tam bylo také hodně co odklízet. A jinak šlo hlavně o popadané stromy - na Husově náměstí, u Montace spadl strom přes řeku a poškodil automobily zaparkované na druhé straně," říká Aleš Kolářský, že noční bouřka sice nebyla dlouhá, ale zato intenzivní. "Tentokrát to dalo zabrat. Odstranit její následky nám zabere nejméně dva dny," odhaduje.