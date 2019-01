Náchod/Běloves – SDH Běloves se připojil k humanitární sbírce na pomoc zatopeným oblastem na Liberecku. „Po dohodě s náchodskou radnicí jsme zřídili další kontaktní místo, na které mohou občané Bělovsi přinášet materiální prostředky obětem povodní na Liberecku,“ informoval nás včera jednatel a kronikář SDH Běloves Jiří Polák.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Běloveští občané mohou dezinfekční prostředky, balenou pitnou vodu a úklidové potřeby (kbelíky, lopaty, gumové rukavice, stěrky, hadry, gumáky a košťata) a oblečení odevzdávat přímo v místě svého bydliště – k běloveské hasičské zbrojnici.



„Humanitární sbírka těm, kteří pomoc netrpělivě očekávají, bude probíhat od čtvrtka 12. srpna do středy 18. srpna, a to v čase od 18 do 19 hodin,“ upřesňuje konkrétní datum a čas Jiří Polák.



Jelikož běloveským hasičům jejich snahu komplikuje skutečnost, že v této příměstské části Náchoda neexistuje veřejný rozhlas či jiná rychlá forma včasného informování spoluobčanů, informujeme běloveské spoluobčany o vzniku výše uvedeného kontaktního místa i touto cestou.

„V nejbližších dnech budou po Bělovsi rozmístěny informační letáčky,“ dodal jednatel běloveských hasičů Jiří Polák.