„Jsme rádi, že u nás nakupujete. Zveme vás na nákupy. Bez vás bychom tu nebyli,“ říká mi Kasia (český Kateřina), prodavačka z obchůdku v tržnici v Horních Marklovicích, jen pár stovek metrů za hraničním přechodem v Petrovicích u Karviné.

Nájezdy Čechů

Upřesňuje, že mluví o obchodech v bezprostřední blízkosti hranice, tedy na vesnici, kde by se prodejna normálně neuživila. Zdejší tržnice, kde je výběr ovocem zeleniny, květin, potravin, masa, uzenin ale i oblečení a zahradnických potřeb, funguje v současném rozsahu deset, možná 13 let.

„Já mám radši české zákazníky. Poláci jsou moc vybíraví, ale neplatí to obecně. Každý člověk je jiný. A díky Čechům tady mám už osm let práci,“ říká sympatická pětatřicátnice.

Z obrovského zájmu českých zákazníků o nákupy v Polsku profitují nejen obchodníci, ale i zaměstnanci. „Můj strýc pracuje v Castoramě (známá síť hobbymarketů – pozn. aut.) na hraničním přechodu v Chotěbuzi a říká, že pravidelně dostávají velké prémie, protože díky českým zákazníkům má obchod vysoký obrat,“ tvrdí Kasia.

Její kolegyně stejného jména potvrzuje, že polští obchodníci jsou z neutuchajícího zájmu českých zákazníků nadšeni. „Místním ty nájezdy Čechů ale už docela vadí. Pořád kroutí hlavou, jak dokážete vykoupit tu naši Biedronku v Zebrzydowicíh,“ usmívá se. (Biedronka je známá polská síť supermarketů – pozn. red.)

Časová rezerva

Když prý místní plánují třeba před cestou do práce nákup, musí si dát časovou rezervu. „Občas není kde zaparkovat, obchod je plný lidí a u pokladen fronty,“ reprodukuje žena stesky obyvatel příhraniční obce, kam jezdí na nákupy lidí z Karviné, Petrovic a zřejmě i další míst z okolí.

Prodavačka Kasia z květinářství to ale chápe. Z vyprávění svého otce ví, že kdysi Poláci chodili na nákupy do Česka. „Táta pracoval na železnici a mohl přes hranici, takže jezdil pro banány, ovoce, a další věci. Jenže tamní obchodníci říkali, že pro Poláky nic nemají. Takže to řešil tak, že mu nakupoval český kolega z železniční stanice v Petrovicích. Jo, i toto se stávalo,“ vzpomíná upovídaná pětapadesátnice.

Z české strany mají aktuálně zprávy, že Češi nadávají, že Poláci skupují v Česku cukr. „Asi to tak je. No ale když u nás stojí 45 korun a u vás je za polovinu? To se dá pochopit. Prostě jednou vy vykupujete nás, jindy zase my vás. Ale já osobně z toho tragédii nedělám. Tak to prostě v životě chodí. Ale myslím, že se vzájemně máme rádi,“ dodává s optimistickým úsměvem.

I přes 100 kilometrů

Sobotní dopoledne je v mnoha rodinách spojeno s nákupy. A je to patrné i na parkovišti před supermarketem Lidl v polském Cieszynie. Nejméně polovina aut tady má českou značku a Čechů je tu opravdu hodně. Mladé maminky Sabina a Eva přijely společně z Frýdku-Místku.

Při našem povídání ukládají tašky s nákupem do auta a zaberou jim celý objem kufru. „Jezdíme sem pravidelně. Střídáme se a kdo bere auto, ten si natankuje. Kolik ušetříme? Na nákupu pětistovku a asi stejně tak na plné nádrži,“ říká Sabina.

Výhodné nakupování v Polsku ale přitahuje i lidé ze vzdálenějším míst kraje. Paní Marta Součková s manželem přijeli až z Kyjova. Nejsou v Cieszynie na nákupech poprvé, takže výhody znají. „Jiný sortiment než u nás. Myslím, že mnohdy i kvalitnější potraviny a hlavně levnější,“ říká spokojeně paní Marta.

Plná Castorama

Raketový nárůst stavebních materiálů a všeho zboží pro kutily v Česku zaznamenali v Polsku ještě větším množstvím zákazníků v hobbymarketech. Parkoviště před Castoramou na polské straně bývalého hraničního přechodu v Chotěbuzi je plné aut. České značky jednoznačně dominují. Je sobota dopoledne, venku déšť a nevlídno, ovšem v prodejně je plno.

„Ty obklady se mi líbí. Ty vezmeme,“ říká žena svému manželovi. Peterajovi přijeli z Čadce. Rekonstruují dům, takže nákupní výlet do Castoramy má jasný důvod. „Ty ceny tady, to je neuvěřitelné. A hlavně ten výběr. Jsme tu poprvé, na doporučení známých a jsme fakt mile překvapeni,“ říká Jana Peterajová.

Manželé Koneční z Frýdlantu plánují rekonstrukci chalupy, takže také jejich kroky při průzkumu obkladů, dveří, světel, sprchového koutu a mnoha dalších věci, vedly do tohoto polského hobbymarketu. „Už jsme tu potřetí nebo počtvrté. Všechny potřebné věci k rekonstrukci nakupujeme převážně v Polsku i v jiných marketech. Zejména ty ceny, to se nedá srovnat s Českem,“ říká Alena Konečná.

Výhodné nákupy

Nákupy v Polsku jsou prostě v posledních letech hitem. Pro místní to není žádná novinka a v příhraničí téměř nenajdete člověka, který by aspoň jednou na nákupech u polských sousedů nebyl.

Po zavedení tzv. protiinflačních opatření, což mj. obnáší snížení DPH na benzín a potraviny, dělá rozdíl na běžném nákupu základních potravin v českém a polském obchodě řádově stokoruny.

K tomu připočtěme plnou nádrž benzinu či nafty, za kterou zaplatíte o 400 až 500 korun méně než u české pumpy, a český zákazník nemůže z Polska odjíždět nespokojen. V sobotu se cena benzinu Natural 95 pohybovala těsně pod hranicí sedmi zlotých, tedy okolo 37 korun za litr.