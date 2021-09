„Napadlo nás jet k Idě, kde jsme cestou potkali paní a od té jsme zjistili, že viděla ženu s nasazenou přilbou bez jízdního kola, která měla jít dále směrem na Bavorku," popsal průběh pátrací akce Martin Kábrt. Policisté nejprve nalezli jízdní kolo a za půl hodiny od přijetí oznámení i samotnou pohřešovanou ženu, která byla sice zmatená, ale v pořádku. „Když jsme nalezli osamocené jízdní kolo ve stojanu, nevěděli jsme, zda paní nespadla do blízké řeky,“ doplnil kolegu Pavel Pinkava. Obava manžela byla oprávněná, protože žena nebyla orientovaná v čase ani místě. Dle zjištění policistů se připojila k úplně neznámým lidem a během půl hodiny ušla vzdálenost přibližně dvou kilometrů.

Do pátrací akce se do několika minut od oznámení postupně zapojilo celkem šest policejních hlídek. Díky místní znalosti zkušených náchodských praporčíků Martina Kábrta a Pavla Pinkavy se podařilo ženu zakrátko vypátrat.

Pátrací akce se odehrála v páteční podvečer 3. září, kdy si oznamovatel vyjel společně se svojí 76letou manželkou na jízdních kolech z Babí směrem do náchodské části Běloves. "V průběhu jízdy na úrovni kruhového objezdu u Kauflandu si povšiml, že manželka za ním nejede. S ohledem na to, že jeho manželka trpí poruchou paměti a neměla v tu dobu u sebe mobilní telefon, si byl jistý, že netrefí domů. Když ji ani po hodině nebyl schopen sám najít, oznámil pohřešování na tísňovou linku policie," popsal situaci náchodský policejní preventista Miroslav Mervart.

Když se v úterý dostavil do budovy územního odboru Náchod 75letý muž, čekalo na službu konající policisty milé překvapení. Muž totiž uvedl, že přišel osobně poděkovat za okamžité nalezení jeho manželky při jejím nedávném pohřešování. Rovněž ocenil profesionální práci, kterou policisté při pátrání předvedli.

