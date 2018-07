Zbořeniště po Tepně přes prázdniny zmizí, město má šanci na novou čtvrť

Náchod – Už tento týden se těžká technika pustí do chirurgického odstranění nevzhledného „oparu“ na tváři města.

RUINY A SUŤ POD NÁCHODSKÝM zámkem začne tento týden pomalu mizet. Na čištění plochy po bývalé Tepně se bude makat celé prázdniny.Foto: archiv MěÚ Náchod

Hned poté, co náchodští zastupitelé schválili v druhé polovině června koupi pozemku areálu zdemolované textilky Tepna bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který se pustí do vyčištění zbořeniště.



HROMADY SUTI ZAČNOU ODE DNEŠKA MIZET

Zájem o zakázku projevily dvě firmy a ta vítězná se už dnes odpoledne vrhne s technikou do terénu, kde kopce ze suti rozemele a rozsáhlou plochu o rozloze 25 706 m2 na úpatí zámeckého kopce upraví. „Celý pozemek se dá do naprostého pořádku a oplotí se. Přes prázdniny se tam bude makat, v zadávacích podmínkách máme, že do 17. září by to mělo být kompletně uklizeno,“ uvedl náchodský starosta Jan Birke.



ŽÁDNÝ HYPERMARKET. NOVÁ ČTVRŤ

Vzhledem k tomu, že město na základě usnesení zastupitelstva odstoupilo od záměru výstavby hypermarketu, žádná podobně obludná stavba již v tomto prostoru nebude moci díky novému územnímu plánu vzniknout.

Nová vizeNáchodská radnice zřídila i e-mailovou adresu tepna@mestonachod.cz, kam mohou lidé psát jakékoliv podněty, o nichž si myslí, že by měly být zapracovány do vize nové čtvrti pod zámeckým kopcem.

„Areál je tak obrovský, že by zde měla vzniknout nová městská čtvrť. Náchodu dlouhodobě ubývají obyvatelé a tohle je mimořádná příležitost, jak tento neblahý trend změnit,“ je přesvědčený zastupitel za Stranu zelených Michal Kudrnáč a připomíná mimořádně výhodné umístění pozemku. „Je to odsud pár kroků na náměstí, na nádraží i do přírody. Bude zde atraktivní bydlení, ale lidé by zde měli nalézt i práci, třeba v drobné výrobě nezatěžující okolí. A měli by zde mít možnost i vydělané peníze utratit, ve službách, za kulturu, v menších obchodech. Základem by ale měly být kvalitní veřejné prostory, síť ulic, náměstíčko, sociální bydlení, spolkový dům, sportoviště, třeba i drobná zeleň,“ maluje budoucnost nové čtvrtě.



PODOBU ČTVRTI MOHOU URČOVAT I OBYVATELÉ

I náchodský starosta má jasnou představu, co by na 2,5 hektarovém pozemku mohlo do budoucna vyrůst. „Ale znovu říkám – bude hodně záležet na tom, co si řeknou lidi,“ říká Jan Birke, který se rozdělil o svou vizi budoucnosti: „Bezesporu by tam měla být víceúčelová sportovní hala – florbal, házená, volejbal, národní házená. Ta Náchodu chybí. Měly by tu vzniknout byty pro mladé rodiny i pro seniory, spolkový dům – ten je v Náchodě potřeba jako sůl. Určitě by tu měl být park, komerční zóna pro malé obchody a parkoviště. Mohlo by tu být i odloučené pracoviště hasičů, aby měli lepší dojezdy než z Velkého Poříčí,“ vyjmenoval starosta celou řadu možností, které by mohly být zapracovány do podkladů pro vypsání architektonické soutěže.



„Musíme si uvědomit, že máme lukrativní strategický pozemek o velikosti 2,5 hektarů ve středu města. Pokud to dobře uchopíme, tak máme mimořádnou šanci postavit novou část Náchoda. Urbanisticky je to ohromná výzva,“ je si vědom Jan Birke.