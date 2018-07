Zbouraná Tepna začala mizet

Náchod - Pondělním dnem začal dlouho očekávaný a pro mnohé až neuvěřitelný okamžik - začal se uklízet areál po bývalé Tepně. Zbořeniště kdysi věhlasné fabriky hyzdilo centrum Náchoda několik let.

RUINY A SUŤ POD NÁCHODSKÝM zámkem začne tento týden pomalu mizet. Na čištění plochy po bývalé Tepně se bude makat celé prázdniny.Foto: archiv MěÚ Náchod

Hned poté, co náchodští zastupitelé schválili v druhé polovině června koupi pozemku areálu zdemolované textilky Tepna, bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, který se v pondělí pustil do práce. Kopce ze suti rozemele a rozsáhlou plochu o rozloze 25 706 m2 na úpatí zámeckého kopce upraví. Celý pozemek se má dát do naprostého pořádku a oplotí se.

„Pracovat se bude po celé prázdniny a do 17. září by to mělo být kompletně uklizené,“ sdělil náchodský starosta Jan Birke.