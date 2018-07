Zbytek července zřejmě tropický nebude

Gastronomie - Gastronomie Pomocní kuchaři 16 000 Kč

Pomocní kuchaři POMOCNÝ/-Á KUCHAŘ/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31.5.2021). Plný pracovní úvazek s možností zkráceného, pracovní doba Po - Pá od 05:30 hod. do 14:00 hod. , Náplň práce: především pomocné práce na kuchyni, vychystávání vývozů, výdej jídel., Zaměstnavatel nabízí: příspěvek na penzijní/životní připojištění, výhodné závodní stravování, výhodné volání, zázemí velké stabilní společnosti, výplatu formou garantované smluvní mzdy., Kontakt - paní Čertnerová Dagmar; tel.: 724 493 682 (od 06:00 hod. do 14:00 hod.), e-mail: provoz.ammann@gthcatering.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Gth catering a.s. - pracoviště, Náchodská, č.p. 145, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Dagmar Čertnerová, +420 724 493 682(od06:00hod.do14:00hod.).