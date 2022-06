Každý rok se pořadatelé snaží přijít s nějakým vylepšením. Letos to byla vymazlená odpočinková zóna pod stanem v místech, kde dříve stávalo druhé pódium. Při závěrečném úklidu se ale organizátoři dočkali velkého zklamání. „Když se celý areál uklidil, zjistili jsme, že si někdo sbalil 13 našich pěkných lehátek v celkové hodnotě téměř 20 tisíc korun,“ mrzelo ředitele festivalu Luboše Gorgana, že i mezi metalisty se objevuje „čecháčkovství“ typu když můžu, tak to ukradnu.

Ohýbání pravidel a vysmívání se těm, kteří je dodržují, předvedli i „šetřílci“, kteří si do festivalového areálu v Autokempu Brodský přivezli vlastní výčep a sudy piva. „To už se nedá ani moc komentovat,“ pozastavil se Gorgan nad těmi, kterým se zdálo moc zaplatit za pivo hodně přijatelných 38 korun. „Je to smutné, ale je to tak. Pro příště budeme muset nějaká opatření přijmout a lidi s takovýmto chováním budeme muset vyvádět z areálu,“ poznamenal Gorgan a přidal další příklad ze škatulky „za dobrotu na žebrotu“. „Naši kluci z crew byli tak laskaví, že některým z návštěvníků, kteří přijeli karavanem, poskytli 80metrový kabel pro připojení k síti a oni s ním v klidu odjeli. Je nám z toho upřímně docela zle,“ zmínil, že podobné skutky zanedbatelného počtu jedinců asi donutí pro příští rok pořadatele změnit pravidla hry pro všechny návštěvníky.

MetalGate Czech Death Fest OpenAir je vícedenní letní metalový festival, který se koná v areálu Autokempu Brodský v Červeném Kostelci. Dramaturgicky v sobě festival kombinuje průřez metalovými styly a subžánry.

Méně diplomatickou mluvu volili návštěvníci, když se o festivalových nepříjemnostech dozvěděli. „Velmi smutné a chápu, že i frustrující. Bohužel počet blbců přímo úměrně narůstá s návštěvností. Kontrolám u vstupu a např. zavedeným zálohám na cokoliv se nejspíš v budoucnu nevyhnete. Slušný člověk tohle pochopí a festival si nenechá zkazit,“ komentoval pořadatelské ohlédnutí za festivalem na sociální síti Jiří Zajíc.

"Nevěřím svým očím. Vždy jsem tento fest milovala i kvůli skvělým lidem, kteří sem jezdí. Ale že se najdou i tady takové hyeny, mi obrací žaludek. Jak si někdo může vůbec něco takového dovolit? Vůbec bych se nedivila opatřením na dalších ročnících kvůli několika nenažraným pitomcům. Chápu vaše naštvání, mně to taky hlava nebere," láteřila nad chováním několika černých ovcí Linda Šturmová.

To, co je povoleno na Broďáku, si totiž nemohou festivaloví návštěvníci dovolit skoro nikde jinde. „Na bráně je nekontrolujeme, mohou si vzít do areálu vše, co potřebují - včetně občerstvení. Vše děláme jen proto, aby se u nás cítili co nejlépe, přestože my sami tímto přicházíme o nemalé prostředky, které bychom pak mohli použít na vylepšení zázemí festivalu,“ prohlásil pořadatel. Jenže za vstřícnost sklízí občas i hořké plody. „Rozhodně ale nechceme dělat nějaká radikální opatření, protože jsme naším přístupem výjimeční. Fanoušci metalu jsou v 99 procentech naprosto v pohodě a tomu jednomu procentu jsme chtěli vzkázat, že se nám některé věcí fakt nelíbí,“ dodal.