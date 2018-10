Zdoňovské mokřady jsou nadějí pro návrat vody do přírody

Zdoňov - Navrátit vodu do vysušené krajiny. To je cíl ojedinělého projektu „Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovska“, na kterém již řadu let pracuje Spolek Živá voda. Letos se ke spolupráci přidala také Maiwaldova akademie Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov.

Spolek Živá voda na vysušeném mokřadu v praxi ukázal možnost návratu vody do krajiny.Foto: Archiv Živá voda

Smyslem projektu je snaha zadržet vodu v dnes silně vysušeném regionu, kdy přes léto většina toků zcela vysychá. Jedná se zejména o návrat povrchové vody na co největší plochy v krajině, což povede k obnovení vodnosti všech toků na celém zájmovém území po celý rok. Dojde tak i ke zlepšení zásob podzemní vody, zlepšení podmínek pro zemědělství, hospodářskou i divokou zvěř či omezení přívalových povodní a půdní eroze. Návrat vody do krajiny pomocí mokřadů, znovunavrácení meandrů, nových tůní a rybníčků včetně odstavení části melioračních zařízení dle požadavků vlastníků pak bude mít i významný chladící efekt pro místní mikroklima, což bude i naplnění vládou sledované snahy omezit dopady klimatické změny. „Jelikož podobný projekt v České republice zatím neexistuje, měl by posloužit zároveň jako model pro celou republiku i EU. Naše know-how je zcela ojedinělé tím, že bude moci být zhlédnuto přímo v terénu. Po dokončení práce bychom projekt v elektronické podobě předali k volnému využití a zcela zdarma zastupitelům měst, občanům a všem místně příslušným úřadům či školám,“ uvedl Jiří Malík ze Spolku Živá voda. Ten se zádrží vody zabývá již od roku 2005, kdy se mu povedlo spolu se Zemědělskou a vodohospodářskou správou Náchod revitalizovat potok v Březové nebo vybudovat dvě velké tůně v Horních Teplicích a 11 tůní ve Zdoňově. „V jistém smyslu se chceme pokusit navrátit k opuštěnému modelu našich předků, kteří ponechávali vodě místo, jež potřebuje. Je to velký úkol na mnoho let, finančně nákladný. Avšak přínos bude nevyčíslitelný. Navíc má již provedená práce sama o sobě velký vědecký a informační přínos i v evropském kontextu: poprvé v historii se opíráme o reálné výpočty možné zádrže vody na tak velkém území. A pokud se podaří na celém území ČR realizovat „model“ Zdoňov, dostaneme objem zádrže vody v ČR 1,5x větší, než je objem všech našich 165 stávajících přehrad. Dříve částí vodařské komunity šířený názor, že celoplošná zádrž vody v krajině nemůže přinést dostatečný objem, že se dá zadržet jen přehradami, vzal naší prací za své. Je to jeden z nejdůležitějších poznatků poslední doby v ČR,“ dodává Jiří Malík. ČTĚTE TAKÉ: Broumovská Veba se odráží ode dna, vrací se opět do černých čísel Brožura poradí s návratem vody do krajiny

Součástí studie je i stejnojmenná brožura, kterou před několika týdny vydala Maiwaldova akademie spolu se spolkem. V brožuře jsou popsány především kroky, které by mohly pomoci při boji se suchem a také příklady nápravy vodního režimu a zemědělské krajiny v České republice i v zahraničí.



Brožuru je možné stáhnout na webu spolku Živá voda (zivavoda.biz/brozura) nebo na webu Maiwaldovy akademie ma.klasterbroumov.cz. Brožura je mimo jiné i volně šiřitelným návodem, jak postupovat při zavodnění krajiny a umožňuje zejména vlastníkům objasnit, jak je návrat vody do krajiny důležitý. Jiří Řezník

Autor: Jiří Špreňar