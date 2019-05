Zdravotníci vám změří tlak, glykémii i saturaci kyslíku

Už ve čtvrtek se uskuteční Dny zdraví s náchodskou nemocnicí, a to od 9 do 15 hodin na Masarykově náměstí v Náchodě a od 10 do 16 hodin na Mírovém náměstí v Broumově.

„V Náchodě čeká návštěvníky měření krevního tlaku, orientační měření glykémie a saturace kyslíku v krvi. Preventivní program VOZP bude informovat o rakovině tlustého střeva a zájemci obdrží domácí testy na okultní krvácení. Dozví se také o prevenci rakoviny prsu od organizace Mamma HELP nebo o rizicích cévní mozkové příhody," informovala mluvčí krajského zdravotnického holdingu Magdaléna Doležalová. Studenti evangelické akademie připomenou zásady první pomoci, předvedou aplikace injekcí na výukových modelech a řešení fingovaných zranění. !Prohlédnete si také záchranářskou techniku nebo si vyzkoušíte správné mytí rukou," dodala mluvčí. V Broumově program na náměstí nabídne také měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi, měření glykémie, tedy krevního cukru, ale bude probíhat se společností EDUMED v rámci akce Den prevence diabetu v Kulturním a vzdělávacím centru Klášter Broumov. „Dozvíte se také o rizicích cévní mozkové příhody, nebudou zde chybět studenti zdravotnické evangelické akademie ani záchranářská technika a mnoho dalšího," popsala Magdaléna Doležalová. Připraven je i doprovodný program a drobné občerstvení.

Autor: Regina Hellová