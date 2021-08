Je inspirovaná těžbou a zpracováním železné rudy. Ve sklepení budovy je k vidění trojice monumentálních modelů postavených právě z legendární stavebnice, po které od zahájení výroby toužil snad každý kluk i jeho otec. Konkrétně se jedná o model Dolu Jindřich a vysoké pece, které jsou naistalovány v první místnosti. "Výška těžní věže je 247 centimetrů a do sklepa ji stěhovali čtyři chlapi," říká projektový manažer Muzea stavebnice Merkur Pavel Frydrych.

A je opravdu co obdivovat. „Kromě toho, že se jedná o úžasné modely, tak při jejich prezentaci myslíme i na edukativní stránku věci. Proto je před vstupem do samotné expozice na chodbě k vidění krátký komiks, který představuje výrobu železa: od těžby rudy, přes vysokou pec až k výrobě železných produktů. Ty jsou v muzeu samozřejmě prezentované dílkem Merkuru,“ představuje stručně první část nové expozice Radek Jelínek z firmy Merkur Toys. Syrovosti ukázce těžkého průmyslu přidává na důvěryhodnosti i prostředí, v němž jsou modely vystaveny. „Proto nejsou stěny omítnuty a zůstali jsme jen u surového vyspárovaného zdiva. Vše evokuje pracovní prostory továrny zpracovávající železo,“ doplňuje projektový manažer Muzea stavebnice Merkur Pavel Frydrych.

Zlatý hřeb expozice je v další místnosti, kde je naistalován legendární maxi model kolesového rypadla K 800. Proč legendárního? „Protože moje generace si ho pamatuje z obrázku na přebalu krabice stavebnice Merkur,“ dobře si pamatuje Pavel Frydrych, že tento stroj znal dříve snad každý chlapec, protože byl vyobrazený na obalech oblíbené stavebnice. V případě ukázky kolesového rypadla byl zvolen odlišný přístup prezentace. „Zatímco hned po vstupu do sklepení je návštěvník konfrontován s monumentálním modelem, zde nejprve vstupuje do temné místnosti. Samotný model uvidí až po několika vteřinách, poté co skončí první vlna zvukových a světelných efektů,“ popisuje druhou část nové expozice. „Vzhledem k tomu, že celá expozice tady ve sklepení je buď v šeru nebo ve tmě, není úplně vhodná pro nejmenší návštěvníky nebo lidi trpící epilepsií a klaustrofobií. S nadsázkou říkáme, že to tu je jen pro odvážné,“ dodává s úsměvem.

Zcela nová expozice, která se připravovala několik měsíců, se veřejnosti otevře už dnes při příležitosti tradiční Polické pouti. Do konce prázdnin bude součástí stávajícího prohlídkového okruhu a následně bude zpoplatněna nad rámec běžného vstupného. „Během celého pouťového víkendu bude pro návštěvníky vstupné sníženo o 25 procent,“ zve k návštěvě Pavel Frydrych.