„V minulosti se tady tak velká investice nerealizovala. Nejde jen o rekonstrukci sportovišť, ale revitalizaci celého území. Jenom nový plot, vybudování nového chodníku k bytovým domům v Hedvábnici, parkovacích míst, kanalizace a vodovodu by nás stálo 15 až 20 milionů. Stejně bychom to museli zrealizovat, protože to dosud byla ostudná brána do našeho města Nyní se už nemáme za co stydět,“ sdělil starosta Hronova Petr Koleta.

„Konečně je vidět posun na hlavní budově. Stavět z pohledového zdiva není úplně jednoduché, je to pracné, ale je vidět, že si s tím firma umí poradit. Harmonogram držíme a předpokládám, že teď už to bude rychle růst. Musíme to zrealizovat nejpozději do konce letošního roku. Počasí nám v zimě moc nepřálo, ale za poslední dva měsíce se stavba výrazně posunula,“ podotkl Koleta.

Hronovští fotbalisté hrají již rok a půl „domácí“ zápasy na hřišti ve Velkém Poříčí, kde pořádá i mládežnické turnaje. Jeho členové tak upínají zraky k novému zázemí.

„Velice se na to těšíme. Skvělá je umělá tráva s osvětlením. Umožní nám to daleko lepší trénování mládeže, zkrátka nám to velmi pomůže po všech stránkách. Areál chceme začít využívat už v zimě a na jaře začne sezona. Nyní je pořádání zápasů a turnajů ve Velkém Poříčí velmi složité,“ uvedl předseda klubu AFK Hronov Hynek Rožnovský.

Podobné je to i v případě volejbalového klubu, který má zastoupení i ligových soutěžích. Volejbal se v Hronově hraje od roku 1925 a dlouhodobě je tam nejúspěšnějším sportem.

„Bude to zásadní rozdíl a velký posun dopředu. Areál byl z 50. nebo 60. let minulého století a rozpadal se nám pod rukama. Bylo to nedůstojné vzhledem k postavení našeho oddílu. U starých kurtů byl problém s údržbou, nyní budeme mít dva kvalitní a navíc i jeden na plážový volejbal, což je pro nás perfektní doplněk. Těšíme se i na zázemí, kde budou šatny, sklady na materiál i menší místnost na schůze a podobně,“ popsal Martin Houštěk z volejbalového klubu VK Hronov.

Na střeše hlavní budovy o rozloze zhruba 800 metrů chce město ještě navíc umístit solární panely. V budoucnu by měl poblíž areálu na řece Metuji vzniknout kanál pro jízdu na divoké vodě.

„Máme hotovou projektovou dokumentaci, je to schválené od Povodí Labe. Pro vodáky i celý areál by to bylo úžasné. Troufám si tvrdit, že by byl ojedinělý areál v rámci celé republiky. Kanál by měly tvořit nafukovací vaky vyrobené v náchodské Rubeně, které by vodu usměrnily do menšího koryta a vytvořily pro vodáky vhodný průtok. Včetně úpravy břehů by na to měly stačit čtyři miliony,“ popsal hronovský starosta.