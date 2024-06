Když se na konci roku 2005 uzavíralo v Meziměstí železniční depo, byla to pro mnoho místních bolestivá záležitost. Velká většina personálu přešla do Nymburku a místo, kde se prováděly pravidelné údržby vozidel i těžké opravy motorových lokomotiv na dlouhé roky osiřelo. Při nedávném Dni otevřených vrat se ale návštěvníkům radostně otevřely oči, protože se mohli přesvědčit, že zdejší depo po letech nečinnosti opět žije.

VIDEO: Železniční depo v Meziměstí opět žije, šampaňské teklo i na drezínu | Video: Jiří Řezník

V roce 2021 si společnost Trak Rail pronajala opuštěné železniční depo v Meziměstí s cílem navázat na kdysi utlumenou činnost oprav železničních kolejových vozidel a jejich konstrukčních celků. „Před necelými třemi lety se nám podařilo do těchto prostor vrátit to, o čem si myslíme, že umíme nejlépe - a to opravárenskou železniční činnost. Našimi zákazníky jsou jak soukromé subjekty, tak i České dráhy nebo Správa železnic," říká jednatel společnosti Arnošt Kohl s tím, že většina lidí, kteří zde na opravě lokomotiv pracují se v podstatě vrátila zpátky. „Jedná se o bývalé pracovníky, kteří museli odejít pryč, když se meziměstské depo před 19 lety zavřelo. Snažíme se naši činnost postupně rozšiřovat, pronajímáme si další prostory, takže dnes působíme ve staré a v nové topírně, máme správní budovu a teď od června i bývalé sklady," prozrazuje Arnošt Kohl, že se snaží postupně činnost rozšiřovat.

Jak sám říká, tak začátky nebyly snadné. „Začali jsme zde fungovat v prosinci 2021 a postupnými kroky kráčíme kupředu. Jsme rádi, že se nám železniční činnost podařilo vrátit tam, kde byla."

Zdroj: Jiří Řezník

Aby se dozvěděla i veřejnost, že se zdmi někdejšího provozního střediska oprav něco děje, tak se vrata depa otevřela návštěvníkům. „Už vloni jsme uspořádali narychlo Den otevřených dveří, ale jelikož v depu nejsou dveře, ale vrata, tak jsme letos připravili Den otevřených vrat," říká Kohl, že cílem bylo příchozím ukázat, jak to v depu aktuálně vypadá a představit výsledky své práce.

Součástí programu byly i jízdy motorovým „Hurvínkem" mezi Broumovem, Meziměstím a Teplicemi nad Metují. Velké pozornosti se těšila replika historické drezíny z roku 1851 na ruční pohon. „Příští rok nás čeká výročí 150 let trati Choceň - Meziměstí, a centrum těchto oslav by mělo být právě Meziměstí," naznačuje Kohl, že za rok by se mohlo Meziměstí dočkat ještě větší oslavy na kolejích.

Potěšena ze vzkříšení železničářské tradice je pochopitelně i meziměstská starostka Pavlína Jarešová. „Doufám, že to tady bude vzkvétat a budeme opět železničářská velmoc… Tak to můžeme spustit," odšpuntovali společně s Arnoštem Kohlem láhve sektu a důkladně pokřtili jak novotou zářící lokomotivu „Bertovec" tak i zmiňovanou repliku historické ruční drezíny.