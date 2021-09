V průběhu prázdnin započala instalace nového solárního LED osvětlení, které již bylo uvedeno do provozu. Jedná se o deset sloupů, které nahradily dosluhující a částečně nefunkční lucerny.

Jak vysvětlila místostarostka Věra Bartošová jde o světla napájená solární energií, která nejsou závislá na přívodu elektřiny. "Osvětlení je řízené elektronikou, která optimálně reguluje dobíjení a intenzitu osvětlení. Vše je možné ovládat i na dálku pomocí aplikace v mobilním telefonu. Dobíjení není závislé pouze na slunečním svitu, ale stačí rozptýlené denní světlo. To zajistí osvětlení i v zimních měsících, kdy je krátký den a slabé světelné podmínky,“ popisuje funkci úsporného osvětlení šetrného životnímu prostředí. Čidla na sloupech reagují na pohyb a postupně při pohybu návštěvníků hřbitova zvýší intenzitu osvětlení.

Aby radnice nekupovalo zajíce v pytli a neinvestovali zbytečné prostředky (instalace přišla na více než 600 tisíc korun), jelo se vedení města podívat tam, kde již stejným typem osvětlení svítí. „Byli jsme se podívat v Pyšelých u Prahy, kde to již mají nainstalované. Toto osvětlení je také v Průhonicích u parku. Překvapila nás intenzita vydávaného světla, proto jsme se rozhodli pro tento typ osvětlení. Návštěva těchto míst, která proběhla v zimních měsících, kdy pršelo a do toho sněžilo. Zatím ještě nikdo neví, jak dlouho vydrží baterie, ale i kdyby se po dobu životnosti osvětlení měly vyměnit, tak to vyjde mnohem levněji, než budovat po celém hřbitově nové elektrické rozvody,“ doplnila místostarostka.

První větší investicí na hřbitově byla výstavba zdi u obřadní síně, na uložení uren. Do konce roku by se měla ještě realizovat rekonstrukce spodní části cesty od hlavní brány ke kolumbáriu. Instalována zde bude plastová rohož vysypaná drtí, která povrch cesty zpevní. Cesta bude mít nosnost i pro větší zatížení, aby vydržela pohyb vozidel údržby a firem budujících nové hroby.

Jiří Mach