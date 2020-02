Ale například starostu příhraničního Šonova u Broumova Vladimíra Grusmana dostává letošní způsob zimy do rozporuplného postavení.

„Jako starosta obce hodnotím komorní sněhové podmínky samozřejmě velice kladně, protože mám minimální náklady na zimní údržbu komunikací a hlavně cesta vedoucí do obce je sjízdná,“ těší Vladimíra Grusmana v pozici starosty.

Bude chybět voda

Když se ale na současný ráz počasí podívá pohledem zemědělce, tak už to tak veselý obrázek není. „Obávám se, že když nebude sníh, ze kterého by se zásoby podzimních vod doplnily, tak nám bude chybět voda,“ říká coby místopředseda představenstva Zemědělského družstva Šonov. „A hlavně nevymrznou škůdci,“ doplňuje, že ani přes nástup lehkého ochlazení v těchto dnech by nemělo během února dojít k nějaké výrazné změně.

I tak ale zasetým ozimům nedělá dobře střídání tepot, kdy přes den je nad nulou a půda povolí a na noc teplota klesne pod nulu a opět zamrzne. „Hrozí nebezpečí, že se plodinám utrhají kořínky. Snad ty teplotní výkyvy nebudou příliš extrémní a dopadne to dobře," věří Grusman, a dodává, že zemědělci nemají obavu jenom z počasí. S hraboši sice zemědělské družstvo, které hospodaří na téměř 1200 hektarech půdy potíže nemá, ale potýká se s jinými problémy. „Jedná se zejména o divoká prasata, která nám dost nehorázným způsobem rozrývají pastviny,“ postěžoval si na drancující tlupy černé zvěře.

Na přelomu ledna a února přesně před deseti lety se jiná obec na Broumovsku dostala do zajetí mrazu a sněhu. Na začátku února 2010 se Božanovští probouzeli do nelítostně mrazivých dnů, kdy teplota nad ránem klesala až téměř k –30˚C. Další den noční silný vítr s sebou přinesl i sněžení a jediná přístupová komunikace spojující Božanov s Broumovem se stala neprůjezdnou. Starosta Karel Rejchrt tehdy působil jako provizorní „motospojka“ a obecním terénním Nissanem vozil obyvatele obce mezi Broumovem a Božanovem. Letos k žádné takové akci neměl důvod.

Pranostika už roky neplatí

I on vnímá průběh zimy podobně jako jeho kolega ze Šonova. „Na jednu stranu mi zima bez sněhu nevadí – z pohledu mých starostí tento způsob zimy vítám, šetříme náklady. I když vnímám problém z možného nedostatku vody. U nás se zatím neprojevuje, ale ten deficit v přírodě prostě bude patrný,“ je si vědom starosta, kterého zároveň mrzí, že jim příroda neumožnila na místním sportovišti nastříkat ledovou plochu.

O Božanově se traduje, že pokud nebyl alespoň jednou během zimy zavátý, tak zima neskončí. Tato slova ale posledních několik let neplatí a podle starostových slov ani letos nenajdou naplnění.

Jiří Řezník