Východní čechy – /BOHATÁ FOTOGALERIE/ Teploty klesající pod nulu a poletující sníh, objevující se už i v nížinách, přidělaly řidičům nemálo vrásek na čele.

Silnice se už o víkendu měnily ve vyšších polohách v klouzačky a kdo mohl, nechal auto v garáži. Po letních gumách to byla už v neděli rallye. Jakmile člověk sjel z hlavní silnice na nějakou podhorskou silničku, musel se poprat s vrstvou uježděného sněhu, která se přes noc měnila v nebezpečné kluziště.



A bude hůř. Region má v pondělí potrápit taková kalamita, jaká nás postihla při sněhových přívalech letos v lednu. A nejen ve vyšších polohách, kvůli nízkým teplotám všude.



Silničáři se však dušují, že jsou na sníh připraveni.



O pomalém nástupu zimy z loňského roku, kdy teploty nad nulou vydržely až do poloviny prosince, si tak letos můžeme nechat jen zdát. Poměrně silné mrazy mají trvat celý týden.



Už v sobotu večer spadla rtuť teploměru na krkonošské Luční boudě pod minus 16 stupňů Celsia, neustále pod nulou se však teploty držely o uplynulém víkendu v celém regionu.



A má být ještě hůř: Na konci týdne mají noční minima dokonce i v nížinách padat hluboko pod minus deset stupňů. Mrazy by podle meteorologů mohly polevit až počátkem příštího týdne.



Zima udeřila v plné síle

Zimní pneumatiky už snad stihli vyměnit všichni, ale policisté doporučují nezapomenout i na další maličkosti, které kolikrát mohou vytrhnout trn z paty. „I zdánlivé drobnosti se mohou stát v nepředvídaných situacích vděčným pomocníkem,“ shodují se dopravní policisté.

Co by tedy nemělo ve voze chybět:

tažné lano, startovací kabely, sněhové řetězy, pracovní rukavice, utěrka, stěrka a škrabka na skla, smetáček, přenosná svítilna i pytlík písku a lopatka k vyproštění.

Na co nezapomenout:

Gumová těsnění dveří a kapot potřeme glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzla.

Rozmrazovač skel a zámků mějte mimo vozidlo. Zámek otevřeme pomocí rozmrazovače, v nouzi i postupným zasunováním klíčku ohřátého zápalkou či zapalovačem.

Při zvláště obtížném startu může pomoci za velmi nízkých teplot „startovací sprej“.

Po usednutí do vozu otevřeme okénko, abychom si vydechovaným vzduchem nezamlžili okna. j Motor zahříváme pomalou jízdou, nevytáčíme jej do vysokých otáček na místě.

#nahled|https://g.denik.cz/34/59/sjizdnost_291110_denik_clanek_solo.jpg|https://g.denik.cz/34/59/sjizdnost_291110.jpg|Sjízdnost silnic v Pardubickém kraji v pondělí 29. listopadu.#