Že zdejší přírodní krásy umí být i zrádné se čas od času přesvědčí na vlastní kůži i někteří z mnoha desítek tisíců turistů, kteří do pískovcových měst zavítají. O skály je zájem i v zimním období, kdy je potřeba mít se obzvláště na pozoru. Proto v neděli ve Vlčí rokli, která je spojnicí mezi Teplickými a Adršpašskými skalami, hasiči nacvičovali řešení krizových situací, do nichž se mohou návštěvníci zimních skal dostat. Potřebu podobných cvičení potvrdil sobotní ostrý výjezd profesionálních hasiči z Náchoda a JSDH Police nad Metují do Suchého Dolu, kde v Broumovských stěnách pomohli s transportem zraněné osoby, která uklouzla v Zaječí rokli na omrzlých schodech.

"Stezky bývají často zledovatělé a neschůdné, vlivem chladného počasí návštěvníci vydávají více energie, rychle se vybíjí i mobilní telefon. Mnohdy v nepřehledném terénu skal se stane, že turista kvůli tmě nebo vyčerpání špatně odbočí, nebo může dokonce dojít ke zranění. Jediným východiskem je pak zavolat tísňovou linku s žádostí o pomoc," říká mluvčí hasičů Martina Götzová.

Podívejte se, kde na Náchodsku všude hořelo, hasiči mají plné ruce práce

"Výcvik měl co nejvíce kopírovat reálný zásah. To znamená vyhledat terénu zraněnou osobu, která nemá telefonní signál, nemůže ani jít, protože uklouzla do strže a je podchlazená," popsal velitel čety ze stanice Náchod Josef Hlaváček. "Cvičili jsme v pozdějším odpoledni, kdy se začínalo stmívat a terén byl zledovatělý. Pokud nám zraněná osoba poskytne například souřadnice z aplikace Záchranka, může být takový zásah opravdu rychlý. To však nebyl případ cvičení. Abychom člověka zachránili, museli jsme propátrat modrou turistickou značku a případné odbočky," řekl k výcviku, pro který byla připravena dvě náročná stanoviště. "Na plnění úkolů na stanovištích dohlíželi instruktoři-lezci z Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí," doplnila Martina Götzová.

Zdroj: Youtube

Po hodinovém pátrání zasahující složky našly postižené osoby a prováděly první pomoc. Nezbytnou součástí dobře provedeného zásahu je poskytnutí tepelného komfortu zraněnému, a následně pomocí nosítek a lanové techniky osobu vyprostit. Už padla tma, když záchranáři sváželi postižené osoby do míst dostupných pro další zdravotnickou péči a techniku.

Při reálném zásahu se takové akce účastní více záchranných složek. Ty se musí mezi sebou koordinovat, a to v terénu, kde často není signál ani pro telefony, ani vysílačky. Při zásazích ve skalách většinou spolupracují profesionální a dobrovolní hasiči, členové Skalní záchranné služby, vše v kooperaci se zdravotnickou záchrannou službou a Policií ČR.