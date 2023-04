Bez úspěchu skončilo úterní jednání se zástupci České pošty na radnici v Náchodě. S návrhem na zachování poboček neuspěl ani starosta Jaroměře. Města se chtějí se státním podnikem domluvit alespoň na rozšíření služeb jediného úřadu, který jim zůstane. Pomoc by mohla i služba, kdy půjde řada věcí zařídit z domova při návštěvě poštovní doručovatelky.

V Náchodě se od července budou muset obejít bez poboček v Českoskalické a Polské ulici. V Jaroměři zruší pobočky v Josefově a Na Zavadilce. | Foto: Deník/Stanislav Ďoubal

V Náchodě ke konci června skončí poštovní pobočky v Českoskalické ulici na Starém Městě a v ulici Polská v Bělovsi. Zůstane jediná na Masarykově náměstí. Vedení radnice i obyvatelé ztrátu těžce nesou, kromě omezení dostupnosti služeb se obávají přetížení provozu jediné pošty, která ve dvacetitisícovém městě zůstane. Město si slibovalo alespoň zmírnění rozhodnutí, když obdrželo informaci, že do Náchoda zavítají zástupci České pošty. Marně.

Náchod živí naději. O poště se ještě bude jednat

„V podstatě nebylo o čem jednat. Pošta jasně deklaruje v zájmu úspor nutnost rušení poboček. Nebyl ani žádný prostor k jednání o zachování pobočky ve Starém Městě. Přestože je tam patrné, že se počet transakcí vrátil na „předcovidová“ čísla,“ shrnul starosta Jan Birke, který se již po zveřejnění seznamu 300 rušených poboček z celkových zhruba 3 200 ostře vyjadřoval zejména k absenci jakéhokoli projednání s vedení měst.

Podle náchodského místostarosty Jana Čtvrtečky se jednalo alespoň o rozšíření provozní doby pošty na náměstí, hovořilo se i o výši nájmu v prostorech, které patří městu. „Z jednání je patrné, že na politické rozhodnutí nemají tyto debaty žádný vliv,“ uvedl Čtvrtečka.

Výsledkem schůzky je tak pouze příslib rozšíření některých služeb. Pošta nabídne klientům možnost objednat se na předem stanovený čas či rozšíření sítě externích výdejních míst pro balíky.

„Budu jen doufat, že to celé není příprava na privatizaci části České pošty. Manažeři teď jen mohou objíždět města a obce a dlouze vyprávět o tom, co již všichni víme. Nejsem si jist, zda snížení poboček a počtu zaměstnanců povede poštu do lepších čísel,“ pochybuje o opatřeních ztrátového státního podniku Birke.

Nezvratný osud poboček v Jaroměři

Rovněž v Jaroměři lidé přijdou o dvě pobočky ze tří. Zejména starší obyvatelé Josefova mají obavy z dojíždění do vzdáleného centra města, kde zůstane jediná pošta poblíž náměstí. Starosta Jan Borůvka se sešel s regionální zástupkyní České pošty, ovšem dopadl stejně jako jeho kolegové z Náchoda.

„Přestože jsem se snažil navrhnout různá řešení, jak chod poboček Na Zavadilce a v Josefově zachovat, bohužel jsem neuspěl,“ konstatoval Borůvka. Prý se ani nedozvěděl nic o tom, co by mohlo nezvratný osud centrálně naplánovaného zrušení zastavit.

Lidé v Náchodě i Jaroměři jsou v šoku. Místo tří pošt jim zbyde jedna

Dobrou zprávou zejména pro seniory podle Borůvky je možnost doručení důchodu, zaplacení poštovních poukázek či předání dopisu k odeslání z domova. „Již dnes lze využít služby poštovní doručovatelky z pohodlí domova. Věřím, že když se vydáme tímto směrem a pokusíme se domluvit širší portfolio služeb poskytovaných doma, podaří se uspokojit část zákazníků využívajících dvě rušené pobočky,“ dodal starosta.

Na Náchodsku přijdou o svou úřadovnu i lidé v Meziměstí - Ruprechticích. V Královéhradeckém kraji chce pošta zrušit ještě sedm poboček v Hradci Králové, dvě ve Vrchlabí a po jedné v Jičíně a v Trutnově.