Hronovský hokejový klub je od roku 2017 zapojen do projektu Pojď hrát hokej, který je dlouhodobě zaměřený nejen na získávání nových hokejistů, ale také na celkové zlepšení pohybové gramotnosti a na všeobecnou sportovní průpravu. Projeví se úspěch českého týmu na zájmu dětí o hokej? „Kéž by tomu tak bylo," usmál se trenér mládeže Jan Pavelka. „Většinou to po takových úspěších bývá lepší, to je pravda. Je otázka, jak jim ta euforie dlouho vydrží," říká trenér, že příchod nových tváří bývá silnější až na začátku školního roku.

Projekt Pojď hrát hokej si klade za cíl přivést k tomuto sportu co nejvíce dětí a snaží se jim pro to vytvořit i podmínky. „Mám tady dva syny jednomu je šest, druhému je devět. Hrají hokej od listopadu a hrozně nás to baví," říkala na jarním Týdnu hokeje v Hronově jedna z maminek. „Mám tady jednoho hokejistu, je mu šest let a zamiloval se do postu brankáře," doplňuje další z rodičů, kteří doprovází své děti na tréninky.

Jaké to je mít doma malého hokejistu? Jak hodně to zatíží rodinný rozpočet? „První rok děti neplatí žádné příspěvky, věnujeme se jim čtyřikrát v týdnu, zápasy mají o víkendech," říká Jan Pavelka, který je spokojený se zhruba třemi desítkami nejmladších hokejistů. To potvrzuje i další z rodičů. „První rok neplatíme vůbec nic, všechno máme půjčené, aby si to kluk osahal, ozkoušel. Popřípadě, že ho to chytne a baví, tak pak už do toho musí začít investovat rodiče.

JAROMĚŘ: Rodiče nemusí na počátku hokejové etapy řešit nákup výstroje

Medializace zlatého úspěchu může rodiče při vybírání vhodného sportu pro své potomky dovést právě k hokeji. „Každý takovýto obrovský úspěch se určitě odrazí ve vnímání našeho sportu mezi veřejností. Nevím, jestli se to dá vyčíslit nějakým počtem, nebo procenty, ale určitě nám světové zlato pomůže v náboru nejmladších adeptů hokeje," říká hlavní trenér mládeže v Jaroměři Jiří Hamáček.

Zvýšený zájem o dětí o lední hokej přichází podle Hamáčka v sinusoidách, které kopírují zlaté úspěchy reprezentace. „Ať už to bylo legendární Nagano nebo tři tituly mistrů světa na začátku tisíciletí tomu zájmu o hokej pomohou, ale že by se jednalo o nějaký masový nárůst a měli bychom třeba další dva roky dvojnásobek dětí to nemohu říct," říká Jiří Hamáček, podle jehož slov hokej nepatří k finančně náročným sportům. „Máme to nastavené tak, že začínající bruslaře jsme schopni vybavit základním vybavením," říká, že k dispozici mají brusle, helmy či základní chrániče. „Takto je můžeme zajistit první tři, čtyři roky a když je to baví a chce v tom pokračovat nejen školičkou bruslení. Pak už je to na rodičích, aby mu dokoupili postupně další vybavení," říká Jiří Hamáček, podle jehož názoru hokej není až tak drahý sport, jak se všeobecně traduje.

Nové Město nad Metují: O ledovou plochu by byl zájem i přes celé prázdniny

„Přijď kdykoliv mezi nás, v zimě či v létě a najdi kamarády na celý život," stojí na náborovém letáku malých hokejistů do TJ Spartak Nové Město nad Metují ve věku od čtyř do sedmi let. Jak říká šéftrenér mládeže Štěpán Lukášek, tak díky strategii Českého svazu ledního hokeje, která „pumpuje" do mládežnických kategorií dost peněz, tak mohou nabídnout novým adeptům celoroční zapůjčení výstroje zdarma a na zkušební dobu jsou oproštěni i od platby poplatků. „Rozdáváme letáky po městě, chodím dopoledne do mateřských škol a má to odezvu. nechci to zakřiknout, ale momentálně u nás ty děti jsou. Je otázkou, jak to dlouho vydrží," je si vědom, že třeba z 15 dětí jich vydrží tak třetina. O ledovou plochu v Novém Městě je zájem enormní. „Teď je led rozpuštěný, byl tu nedávno koncert místních filharmoniků a nyní se zde bude stavět florbalová plocha," říká Štěpán Lukášek, že lední plocha se mezi mantinely vrátí na začátku srpna. „Kdyby byl led celé prázdniny, tak je o něj stále zájem."