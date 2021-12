Právě u Semonic těsně před Jaroměří nově sjíždí a najíždí na dálnici kamiony, které dál do postavení obchvatu Jaroměře nemohou. Křižovatka je pečlivě označená sérií výstražných značek a rychlost je tady snížená na 50 kilometrů za hodinu. „Nedání přednosti tam bylo, ale pokud tam přijede řidič, který se nevěnuje řízení, tak tam může být značek milion a stejně to nepomůže,“ komentuje věcně nehodu šéf dopravní policie v kraji Petr Dušek. Nově mají přednost auta, která sjíždí z dálnice směrem na Jaroměř a najíždějí opačným směrem.

Hlídky místo pravidelně kontrolují

Způsob změny se ale příliš nelíbí jednomu z řidičů, kteří místem projížděl jen o pár minut později: „Asi bude to tím že nás nikdo včas jasně neinformoval značkami, že se tam něco takového děje. Kdybych jel o minutu dřív, byl jsem to já, kdo měl těžkou havárii,“ stěžoval si pan Pavel. Jenže těžko si představit, jak takovou změnu dopředu avizovat.

Petra Duška říká, že policejní hlídky místo pravidelně kontrolují: „Dopravní značení je tam udělané v maximální míře, aby každý pochopil, že tam došlo ke změně přednosti v jízdě. Samozřejmě je to nouzové řešení do doby, než se postaví obchvat Jaroměře.“ Podle šéfa dopravní policie v regionu se na sjezdu i na nájezdu na dálnici jezdí plynule: „Samozřejmě případné problémy se mohou ukázat časem, protože dopravní toky se tam ještě zcela nepřesunuly. Uvidíme v lednu.“

Při debatách o tom, jak situaci se sjezdem kamionů vyřešit odborníci zvažovali i variantu, že by provoz v křižovatce řídily semafory. Ta zůstává v záloze. „Ředitelství silnic a dálnic se zavázalo, že situaci bude vyhodnocovat. Já osobně jako bývalý dopravní policista si myslím, že ta dálnice odebere podstatnou část dopravy. To znamená že zatíženost na I/33 nebude taková, jak jsme ji znali, že ten nájezd by nemusel být tak problémový,“ myslí si hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Starostové změnu vítají

Změnu také hodnotí pozitivně starostové okolních obcí. „Nevím, co by ŘSD nebo policie mohly udělat víc. Myslím si, že je to vyřešené dobře. V případě, že by byla jako hlavní zachovaná silnice 33 a sjezd z dálnice by byla vedlejší, tak by ten sjezd postrádal smysl,“ zamýšlí se jaroměřský starosta Josef Horáček a podobný názor má i starosta sousedních Holohlav Miloš Malínský: „Vyřešené to je to dobře. Druhá věc je, že řidiči jsou zvyklí jezdit šablonovitě,“ připomíná častý zlozvyk holohlavský starosta.

Ostatně ačkoliv jsou dálnice nejbezpečnější komunikace, už se přímo na novém úseku stala první nehoda. Nepozornost jednoho z řidičů se naštěstí obešla bez zranění. A v pondělí večer pak policisté zastavili šoféra, který se po nové dálnici řítil rychlostí 180 kilometrů za hodinu. „Čtyřiadvacetiletý řidič měl pozitivní test na drogy. Dle jeho slov užil „lajnu“ pervitinu v předchozích dnech,“ popisuje průběh kontroly mluvčí policistů Šárka Pižlová. Auto navíc mělo od srpna propadlou technickou kontrolu. Řidiči teď hrozí ve správním řízení pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho do dvou let.