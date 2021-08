Podle prozatímních výsledků z půlky srpna je jasné, že hlavně velké zemědělské firmy budou v následujících týdnech sklízet, jak nejrychleji budou moct. Zatímco ječmen a řepka jsou ve většině okresů téměř sklizeny, ostatní obiloviny často nejsou posečeny ani z poloviny.

"Muselo se začít poměrně pozdě a kvůli nepřízni počasí v posledních týdnech se sklizeň táhne. Zemědělci sklízejí, co to jde, ale už je brzo zima a tma, takže nemohou na polích zůstat až do noci, jak byli zvyklí. Navíc je dost deštivo a proto se seče vždy v pauzách mezi přeháňkami. Snažíme se, abychom museli dosoušet obiloviny co nejméně," vysvětlila Jezberová.

Podle Vratislava Kříže, který vlastní rodinnou farmu v Radimi na Jičínsku, budou letos zemědělci bojovat hlavně s kvalitou.

"My jsme na to vlítli brzo a máme skoro všechno sklizeno. Zbývá nám snad jen mák. Ale je pochopitelné, že větší firmy s obrovskými lány mají problém a sklízí doteď. Měli jsme štěstí, že se nám podařilo hodně sklidit před tím propršeným týdnem v půlce prázdnin. Už teď vidíme rozdíl v kvalitě pšenice sklizené před a po velkém dešti," řekl Kříž.

Nenadálé výkyvy počasí zemědělcům ztěžují páci především proto, že pak ve spěchu sklízí vlhké až mokré plodiny, které je nutné dosušit. To je ale náročně na prostor, techniku i na finance.

Zdražování zatím nehrozí

I laici sledují každý rok netrpělivým a nervózním okem. V případě, že by se úroda ve velké míře nepovedla, by to totiž znamenalo zdražování potravin na pultech obchodů. To ale letos zatím podle Marcely Jezberové nehrozí. "Zdražování je většinou způsobené hlavně panikou prodejců. I když se žně protáhly, zatím se zdá, že bude sklizeň průměrná, stejně jako výnosy. Musela by se stát nějaká velká mimořádnost, aby se musely zvedat ceny plodin," uvedla.

Procentuálně nejvíce má sklizeno Hradecko, ostatní okresy se drží na podobné úrovni, na Jičínsku ale zbývá u většiny plodin sklidit přes 80 procent. Podle Jezberové budou žně letos pokračovat až do podzimu a až poté bude jasné, kolik se povedlo zachránit. I přes nepřízeň počasí ale letos zemědělci očekávají jen malé ztráty a spíše průměrné výnosy.

Problém mají podle trutnovské agrární komory hlavně někteří pěstitelé řepky, která jim v důsledku pozdního sklizení začala klíčit už ve strukách. Nejedná se prý ale o nic dramatického, kvůli čemu by lidé měli plašit.

Nejvíce zatím v kraji zbývá sklidit pšenice, ovsa a tritikále. Podíl sklizených ploch těchto obilovin zatím nepřekročil 10 procent. Podle Vratislava Kříže budou mít někteří zemědělci se slehlými poli. Nešlo si nevšimnout, že v důsledku četných bouřek a přívalových dešťů obiloviny na řadě polí lehly a tím se práce zemědělců znatelně ztížila.

"Je pravda, že letos bylo počasí hodně nevyzpytatelné. Naštěstí byly ty největší bouřky pouze lokální, tím pádem se tolik neprojeví celokrajsky. Zatím máme zprávy o tom, že ti, kterým se podařilo před velkými dešti na podzim zasít ozim, se jeho úroda vyvedla. A na výsledek jařin si budeme muset počkat," dodala Jezberová.

Vratislav Kříž se snaží ke svému zemědělství přistupovat s radostí a pokorou k přírodě. "My zemědělci máme ve zvyku si stěžovat na sucho nebo přehnané mokro. Ale letos se nám příroda rozhodla ukázat, že je tady pořád pánem ona a že má stále hodně co říct. To je na zemědělství hezké, je třeba u toho přemýšlet," doplnil radimský farmář.