Společně s majitelem a provozovatelem Zooparku Lubošem Moravcem pokřtila nové lemury českoskalická starostka Zuzana Jungwirthová. „Jsem ráda, že máme v České Skalici i jiné lákadlo než jsou Ratibořice a Babiččino údolí. Těším se, že se tu budeme setkávat u dalších nových přírůstků častěji," připila starostka na zdraví zvířecích chovanců.

Zoopark zve děti s vysvědčením zadarmo, největším šoumenem je ale opičák Leoš | Video: Jiří Řezník

„První rok nám přinesl spoustu práce, ale i hodně radosti z množství odchovaných mláďat," říká majitel Zooparku, kde je vidění kolem šedesáti druhů zvířat a co do počtu to je asi 150 kusů. Mezi chovanými exempláři je například i nejmenší druh klokana na světě. Když se před rokem Zoopark otevřel veřejnosti, tak jednoznačně v něm převažovali ptáci. Vzhledem k tomu, že majitel rozšiřujícího se areálu by chtěl získat oficiální status zoologické zahrady, tak stoupá počet chovaných savců, a mezi nimi i šelmiček. „Mojí snahou je vyrovnat poměr mezi ptáky a savci do vyváženého stavu," říká Luboš Moravec, který na sebe prozrazuje, že přilnul k primátům. „Máme tu obrovského komedianta, kterým je pětiletý Leoš - samec malpy hnědé. Stal se tváří našeho Zooparku a návštěvníci ho milují. Koukají na něj na sociálních sítích, kde má svůj vlastní pořad," říká o malém komediantovi, kterého bere občas na vodítku i mimo areál.

Mezi další hvězdy patří třeba pár nádherných zoborožců kaferských či servalové stepní, fenci či agutiové. „Obrovskou radost jsme měli, když se nám před týdnem narodilo mládě lama alpaka. Jedná se o první mládě tohoto druhu v jednoleté historii zooparku a považuji to za velký úspěch," říká, že mládě je zdravé a aktivní a už si ho užívá maminka a ostatní alpaky ve výběhu. Za další chovatelský úspěch považuje vylíhnutí pěti perliček supích, které se po odchování stěhovaly do zoologické zahrady do belgických Antverp.

Novinkou je nabídka komentovaných prohlídek a pokud by návštěvník našel zalíbení v některém konkrétním zvířeti, tak si ho může adoptovat. „Tato možnost se využívá třeba i jako dárek k narozeninám či Vánocům. Stejně tak to je s pozváním na oběd nějakého daného zvířete," dodává Luboš Moravec.