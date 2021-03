Na česko-polských hranicích je relativní klid. Zpřísněný režim na hraničních přechodech začal platit poslední únorovou sobotu a pokračuje.

Přechod v Náchodě-Bělovsi hlídala polská hraniční stráž a policie. | Foto: Deník / Jiří Špreňar

Přechod v Náchodě-Bělovsi hlídala polská hraniční stráž a policie. Muži i ženy v uniformě namátkou zastavovali přijíždějící automobily, hlavně ty s českými SPZ. Během deseti minut policista s úsměvem vrátil zpět do Čech tři vozidla. "Neměli potvrzení o negativním testu na Covid-19," vysvětlil důvod jejich návratu. Jak dále uvedl zhruba za tři hodiny služby vrátil takto 40 vozidel. "Naprostá většina tvrdila, že test mají, ale že si ho zapomněli doma," usmíval se. Sám si ale myslí, že to prostě jen zkusili a chtěli jet do nedaleké Kudowy Zdrój na nákup.