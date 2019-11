Dvojice muzikantů Blanka Šrůmová, známá především z legendární Tiché dohody a rockový básník Jan Sahara Hedl, zakládající člen DG 307 a spoluzakladatel skupiny Precedens, se sešli před více než šesti lety. Osobní partnerství v krátké době vyústilo ve vznik společné formace Něžná noc, která již pět let úspěšně koncertuje. Album Neměj strach, které vyšlo na podzim 2016, bylo oceněno časopisem Rock and Pop jako Album roku 2016. Skupina byla také nominována na Žánrové ceny Anděl 2016. V březnu 2018 vyšla nová deska s názvem Tak se věci mají. Jan Sahara Hedl sám natočil několik velmi ceněných sólových alb jako (Tajnej svatej, Šílený pondělí, Matka Zebra). Loni i letos byl nominován Radiem Beat na titul Osobnost roku. Jako textař dlouho spolupracuje s Bárou Basikovou a s Michalem Pavlíčkem (muzikály Excalibur a Obraz Doriana Graye). Pro Báru Basikovou otextoval celé sólové album, včetně hitu Souměrná. Jan Sahara Hedl je rovněž autorem textu k titulní písni nové romantické komedie "Ženská na vrcholu". Song "Tohle není pláč" napsal opět Michal Pavlíček a zpěv obstarala Bára Basiková s Kamilem Střihavkou.

Jak jste se potkali?

Blanka Šrůmová: Bylo to v roce 2014 a během dalšího roku jsme už přemýšleli nejen, jak dál mezi sebou, ale taky s muzikou. A to už se začali scházet muzikanti, které vybíral Honza. Byly to začátky kapely "Něžná noc" A nakonec se ta sestava vyvinula, jak je dneska. Jediná změna je na postu kytaristy.

Muzika, kterou společně vytváříte není snadno zařaditelná. Trochu rocku, trochu country, ale taky třeba šanson. Jak by jste ji popsali?

Jan Sahara Hedl: Tohleto škatulkování nechávám spíš na odbornících. My tomu říkáme big beat. Ale on to až takový big beat není. Spíš civilizovaná pop music. Pro lidi, co na nás chodí, je to ale asi hlavně ve škatulce líbí - nelíbí. A to je asi nejpodstatnější.

Kapela "Něžná noc" existuje zhruba čtyři roky a na svém kontě má již dvě původní CD. Album s názvem "Neměj strach" a druhé, zatím poslední "Tak se věci mají". Kdo píše muziku, kdo texty?

Blanka Šrůmová: Asi výhradně Honza

Jan Sahara Hedl: Až na výjimky. Blanka rozhodně spolupracuje. A i když většinu muziky píšu třeba já, tak zase s Blančinou spoluprací. A některý pecky jsou vyloženě její. Já si tam neusurpuju žádný monopol. A hlavně ono to ani není účelný.

Základ kapely tvoří Vaše partnerská dvojice. Co Vás na tom nejvíc baví? Má to i nevýhody?

Jan Sahara Hedl: Já o žádných nevýhodách nevím. A leckomu to může třeba připadat až neuvěřitelný, že jsme spolu takhle nepřetržitě. U lože u stolu i v práci. Ale zatím nám to vyhovuje a je to příjemný.

Blanka Šrůmová: Jo, já to můžu potvrdit. Je to úplně výborný a když to funguje, tak je to nejlepší.

Zpíváte hlavně o vztazích. Zdá se, že zdroj těch písní, protože tvoříte pár, může být autobiografický? Je to tak, nebo jinak?

Jan Sahara Hedl: Kdyby to bylo autobiografické, tak to už jsme dávno "od sebe", samozřejmě… (smích).

Blanka Šrůmová: Autobiografické? Prosím Vás, to né.. (smích)

Jan Sahara Hedl: My píšeme o vztazích, které nejsou často optimální. Takové téma je samozřejmě každému tu bližší, tam vzdálenější. Ale přece jen autobiografie v tom skutečně není. To bychom vypadali jinak. A všechno by to vypadalo jinak.

Blanka Šrůmová: To teda … (smích) To bych některá ta témata ani nechtěla vidět, co by se tam asi objevovala. Nechme to tak, jak to je… (smích).

Pracujete v tuto chvíli na něčem novém? Písně, nebo třeba videoklipy?

Blanka Šrůmová: Rádi bychom natočili klip, a to už je na spadnutí. Ještě se rozmýšlíme mezi dvěma písničkami, které nechci prozradit. Měli bychom na tom začít pracovat už teď v zimě a do Vánoc, by se měl klip objevit.

Jana Sahara Hedl: A rádi bychom příští rok natočili zase další desku.

Kdy vyjde nové CD?

Jana Sahara Hedl: To zatím nevíme. Konkrétní termíny nejsou dané. Teď je potřeba dotvořit materiál. Chtěli by jsme, aby vyšlo v příštím roce.

Zachytil jsem zprávu, že Blanka Šrůmová píše autobiografii? Je to pravda? A pokud ano, kdy bude hotová?

Blanka Šrůmová: Já už to mám v podstatě napsané. Píšu to s přestávkami asi tak pět let a teď si nechávám odstup. Těch věcí je tam hodně a hlavně člověk zjišťuje, že dost zapomíná. Takže až teprve postupem času se mi objevují detaily, který je důležitý tam doplnit. Tak tomu nechávám stále prostor, ale to hlavní, je už hotové. Můžu jen říct, že tam bude všechno od dětství, až po současnost. A myslím, že by to mohlo být hotové už brzy.

Jan Sahara Hedl: Tohle obdivuju. Já si třeba pamatuju bezvadně věci z první půlky šedesátých let… To jo! Ale už třeba nevím, co jsem měl včera k obědu. Moje autobiografie, by byla asi tak na dvě "A4"… (smích).

Od rockových legend jako jste vy, požadují lidé na koncertech staré osvědčené písně, na kterých často i vyrostli? A Vy chcete logicky hrát hlavně nové věci. Jak to řešíte?

Jan Sahara Hedl: A tak to víte, je to logické. Od Blanky chtějí slyšet třeba věci z doby Tiché dohody: Marionetu, Malou Jane, Kotvu a kříž… Ode mě třeba z osmdesátých let, doby mého působení v kapele Precedens, třeba Tisíc jmen, nebo Šílený pondělí, Tajnej svatej …

Blanka Šrůmová: Jde o to, že teď máme společnou kapelu, novou značku a chceme si ji udržet, tak jsou pro nás prioritou nové věci…

Jan Sahara Hedl: Přesně tak. Ale my tomuhle říkáme "povinné skoky", jako v krasobruslení. To znamená, že na každém koncertě musí nějaká "stará pecka" hlavně kvůli fanouškům zaznít.

Co budete hrát na koncertě v Hronově, který se už blíží?

Jan Sahara Hedl: Tak samozřejmě zazní pár těch reminiscencí. Ale hlavně naše aktuální společné skladby s kapelou "Něžná noc". Věci z našich posledních dvou CD.

Blanka Šrůmová: Ale hlavně zvuk kapely chceme ukázat. Jak je krásně kompaktní, díky výborným muzikantům, které v ní máme.

Jan Sahara Hedl: To jsou muzikanti, se kterými se znám už dvacet let. A je to docela znát.

Budou na koncertě v Hronově k dostání Vaše alba?

Blanka Šrůmová: Určitě budou a budou k dostání i na vinylu, tedy jako LP, což je v poslední době velmi žádané. No a taky budou moci účastníci koncertu naše obě alba "Neměj strach" a "Tak se věci mají" vyhrát na CD. Věnovali jsme do soutěže celkem čtyři kusy a všechny na koncertě podepíšeme. Součástí akce bude samozřejmě i autogramiáda. Začátek koncertu je v 19 hodin, na autogramiádu se dostane hned po něm.

Jan Sahara Hedl: Taky chceme dodat, že se do Hronova těšíme. S kapelou jsme v tomto kraji byli zatím jen jednou. A to přesto, že náš kytarista, je z Nového města nad Metují.

