Důchodci, pracující, studenti i maminky s kočárky. Ti všichni zatoužili mít konečně svého zubaře. Už více než dva roky shání stomatologa i paní D. z Broumovska. Stále ale marně. Proto nenechala bez povšimnutí informaci, že na zdravotním středisku v Červeném Kostelci se otevírá nová zubní ordinace. Co na tom, že to je z Broumovska 35 kilometrů. Furt lepší než jezdit třeba do Prahy či Hradce Králové.

„Dozvěděla jsem se přes sociální sítě, že v pondělí 21. června od půl deváté budou nabírat 300 klientů, kteří přijdou osobně. Dalších 200 míst pak mělo být k dispozici pro online objednání,“ popisuje žena začátek stomatologické anabáze.

Pro jistotu do Červeného Kostelce dorazila hodinu před plánovaným spuštěním registrace, ale jak se ukázalo i to bylo pozdě. „Když jsme přijeli, tak už jsme stáli na konci dlouhé fronty, desítky a desítky metrů od ordinace. Neměla jsem ani představu, kolik lidí může být před námi, ale i tak jsme věřili, že to dopadne,“ říká paní D. To ale netušila, že někteří lidé ve frontě registrovali až čtyři lidi – dva dospělé a dvě děti. „Zhruba po čtyřech hodinách čekání jsme postoupili až na dvůr zdravotního střediska, když všem řekli, že už mají plno a nikoho dalšího neberou. To bylo před námi odhadem asi ještě sto lidí,“ popisuje, že ti, kteří stáli už těsně přede dveřmi do ordinace, tento verdikt nesli s viditelným rozčílením. „Jak jsem se pak dozvěděla, tak ti úspěšní tam prý už seděli od čtyř hodin od rána. Měli židličky, lehátka a bivakovali tam,“ nastiňuje, co všechno lidé musí podstoupit aby se domohli svého práva na zubaře. „Stála jsem tam zbytečně čtyři hodiny. Sice když někdo chtěl, tak mu třeba potvrdili i propustku ze zaměstnání. Ale abych se tam někam probíjela dopředu mezi těmi naštvanými lidmi… Někteří se i ostře pustili do sester, které za to samozřejmě nemohou, že to se zubaři je takové, jaké to je,“ dodala, že po naplněné seznamu atmosféra mezi neúspěšnými čekateli krapet zhoustla. S tím ostře kontrastovaly rozzářené úsměvy těch úspěšných, jejichž jméno se do kartotéky pacientů vešlo. Celý mumraj monitorovali i strážníci městské policie, kteří pomocí megafonu vyzývali hlavně špatně parkující řidiče k přeparkování.

Podobně rozčarovaně komentovali „útok“ na zubařskou ordinaci lidé na sociální síti. „No, to byla skutečně parádní akce… Děda (80 let) tam šel s cca 20minutovým předstihem a prý fronta několik stovek lidí. Vydržel se na tom slunci péct něco přes hodinu, pak se mu udělalo blbě a vzdal to,“ popisuje na facebooku neúspěšnou misi Magdaléna Horová, které se opakovaně nepodařilo ani online přihlášení na podzimní termín. „Několikrát jsem naklikala termín, ale při pokusu odeslat to vždycky hlásilo, že termín je obsazený. Přes dva roky se snažíme sehnat zubaře, v celém okrese ale bez šance. Na VZP nám dali seznam zubařů, ze kterých tak třetina už nefunguje a ostatní neberou nové pacienty. Dojíždět někam do Hradce je pro tak starého člověka problém a platit několik tisíc za běžné ošetření u těch zubařů, kteří náhodou ještě berou, taky.“

To, že zubařská ordinace za několik hodin naplnila svoji stanovenou kapacitu potvrzují i webové stránky SK – clinic. „Máme plno. Omlouváme se, ale z kapacitních důvodů nepřijímáme nové pacienty,“ je napsáno v sekci novinek. Nyní všichni nově registrovaní pacienti budou muset projít vstupním vyšetřením. „Nejsme pokračovateli předchozích poskytovatelů stomatologické péče,“ vysvětlují s tím, že zájemci, kteří v pondělí neuspěli, budou v případě zájmu muset počkat na 2. fázi vstupních vyšetření, která bude pravděpodobně na podzim 2021.