Pod červenou střechou rodinného domu visí rozměrná česká vlajka, která optimisticky předpovídala, že skandinávského soupeře v sobotu odpoledne převálcujeme v poměru 6:1. Sice v semifinále hokejového MS padlo více branek, ale výsledek 7:3 pro české barvy a skalp sebevědomých Vikingů majitele vlajky rozhodně nezarmoutil. Trochu ho akorát zamrzelo vítězství Švýcarů nad Kanadou, protože na zápasy našich s javorovými listy má speciální vlajku a věřil, že bude zdobit jeho dům na finále. Pro objektiv Náchodského deníku ji sice vyvěsil, ale nakonec ji musel sundat a jméno našeho večerního soupeře zaktualizovat. Výsledek je ale stále stejně optimistický.

Hrrr na ně... Fanoušek ze Zvole hlásá světu, že Švýcary ve finále přejedeme 6:1 | Video: Jiří Řezník

Sotva dotichl oslavný ryk po vítězném zápase, Jan „Suchoš" Suchánek ze Zvole na Jaroměřsku v reprezentačním dresu se 68 na zádech staví ke zdi žebřík položený u domu a naučeným zkušeným pohybem ji během půl minuty sundává. Dělal to už nespočetněkrát. „Po odehraném utkání vždy odpářu soupeře, kterého už máme za sebou a paní mi tam přišije toho příštího, se kterým se utkáme. Ale skóre 6:1 tam nechávám vždy stejné," vysvětluje.

Přání, abychom se v dnešním finálovém utkání střetli s Kanadou, mu včera večer zhatili hokejisté hájící barvy helvétského kříže. „Přál jsem Kanadě, protože vlajku s Kanadou mám deset let hotovou a tam se jméno soupeře nemění. Na ní je výsledek samozřejmě stejný - 6:1. Alespoň bych nemusel špendlit novou se Švýcarskem," uvažoval ještě krátce před druhým semifinálovým zápasem. Pro redakční fotoaparát přece jen vytáhl z truhly „kanadskou" vlajku a cvičně ji vyvěsil. „Doufám, že ji už nebudu muset sundávat," věřil javorovým listům. Švýcarští střelci byli ale při nájezdech úspěšnější, a tak Janu Suchánkovi nezbývalo než vlajku s kanadským soupeřem po druhém semifinále opět sundat, vrátit do truhly, a na starou zástavu přišpendlit nového soupeře v podobě švýcarského SUI a vyvěsit ji.

Viditelně vysušovaná zástava aktuálně prorokující, že Švýcary večer přejedem 6:1, má už leccos za sebou. Jak fanoušek českých barev prozrazuje, sahá historie vlajky až do roku 1996. „Původně to byla fotbalová vlajka. Tehdy s námi jela na fotbalové Euro do Anglie, kde jsme nakonec byli vicemistry. Byli jsme tam na tři zápasy,“ vrací se ve vzpomínkách bezmála o 28 let do historie, kdy fotbalisté projeli evropským šampionátem až do finále. „Ten výsledek 6:1 byl tehdy nadsázka právě před klíčovým zápasem s Itálií,“ odhaluje historii vlajky s divokým výsledkem, která o čtyři roky později putovala na další fotbalové Euro do Holandska. „Tam jsme s ní všude chodili a měla velký ohlas.“

I letos pojede do zahraničí. V době konání fotbalového ME v Německu však bude Jan Suchánek na dovolené v Řecku. Ale až naši reprezentanti nastoupí 18. června v lipské Red Bull Aréně proti Portugalsku, tak bude určitě viset v nějaké řecké restauraci s velkoplošnou obrazovkou.