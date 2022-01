„Cena plynu pro leden 2022 je šestinásobně vyšší, než byla cena plynu v roce 2021. Takový extrémní nárůst cen energií tady nikdy nebyl, a tak musíme cenu tepla pro odběratele zvýšit,“ šokoval jednatel THB Josef Vlček hlavně obyvatele Křinického sídliště, které teplem zásobuje.

Vedení města, které zveřejnění nárůstu cen bez předchozího projednání na valné hromadě THB považuje za nešťastný krok, rychle začalo vznikající požár hasit.

„Vznikla panika, protože nikdo z vedení města nevěděl, že jednatel takto postupuje. Proto jsme se na radě města dohodli, že tu šílenou cenu koncovým odběratelům stáhneme dolů,“ uvedl místostarosta Broumova Kamil Slezák.

Původní cenový nárůst téměř o trojnásobek na 1680 Kč/GJ sice po zásahu města klesl „jen“ na 950 Kč/GJ, ale i tak je tato cena pro odběratele nepřijatelná. A ti začínají intenzívně pošilhávat po jiných variantách vytápění.

„To by byl pro nás velký problém. Počítáme pro letošní rok s dodávkou 22 tisíc GJ. Navíc chceme na dalších kotelnách instalovat kogenerační jednotky, abychom měli teplo pro koncové odběratele levnější,“ uvedl Kamil Slezák.

Případný razantní pokles odběratelů tepla a teplé vody by byl soumrak teplárny. Město by jí v případě potřeby pomohlo alespoň formou odložení splátek nájmu a rozpuštění zisku z minulých let, aby byl nákup plynu zajištěn a těžké období překlenuto.

Jednatel THB Josef Vlček vidí za vzniklou situací „podraz“ dodavatele, se kterým se už v lednu 2021 dohodl na ceně 487Kč/GJ, ale i přes opakované urgence THB dohoda nebyla stvrzena smlouvou.

„Ještě v květnu nás ujišťovali, že jakmile se na dohodnutou cenu dostaneme, tak se vše papírově vyřídí. Jenže v té době cena začala rapidně stoupat. Až v říjnu jsem se dozvěděl, že pro nás plyn zajištěn nemá,“ popsal Josef Vlček nešťastnou situaci, ze které nenašli cestu ani právníci.

„Měli jsme smlouvu do konce roku 2021 a pokud bych nepřistoupil na postupný nákup, tak bychom od nového roku neměli plyn,“ vysvětluje Vlček. THB muselo nakoupit plyn za opravdu vysokou cenu. „To co jsme vloni koupili za 500, tak to jsme nyní kupovali za 4200 korun,“ upřesnil.

Tento stav ale odběratelé rozhodně akceptovat nechtějí. „Pokud cena plynu neklesne, dá se předpokládat, že budou přemýšlet o odpojení a budou se chtít zabezpečit sami,“ upozornil Josef Vlček.

To potvrzuje i člen dozorčí rady THB Milan Mikloš, který je zároveň uživatelem teplárnou vytápěného bytu. Jak sám říká, tepelné hospodářství bude muset moc bojovat, aby si své zákazníky udrželo.

„Nyní se úplně mění poměry návratnosti investice do vlastních technologií, konkrétně do tepelných čerpadel. Pokud to ještě před půl rokem bylo diskutabilní, dnes to je jasná volba. Nejenom že to zvažujeme, ale my i chceme jít do vlastního vytápění,“ říká.

Ve světle okolností nevidí jinou možnost. Na broumovskou teplárnu je napojeno takřka celé Křinické sídliště a mnoho dalších objektů – nemocnice, poliklinika, městský úřad, Lidl, škola, pošta, sportovní hala a další. „Myslím si, že odchod od teplárny bude vážně zvažovat hodně z nich,“ odhaduje Mikloš.

Podle něj centrálního dodavatele tepla čekají hodně těžké časy.

„Zrovna se dívám na novou zálohu a teplo a teplá voda je pro nás měsíčně dražší o 757 korun. Dosud jsme platili 1603 korun a nyní to bude 2360 korun. Je to zhruba padesátiprocentní nárůst. Předpokládám, že většina lidí to bude mít také tak,“ odhaduje. „Ale i tyto ceny jsou vysoké. Ti, co mají tepelná čerpadla, jsou s náklady o hodně níž. Navíc trend stoupajících cen energií posouvá návratnost investic do fotovoltaiky a tepelných čerpadel do lepších čísel.“

Sám je přesvědčen, že počet vlastních tepelných čerpadel, která budou ohřívat vodu a vytápět domy, bude stoupat.