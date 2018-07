Zvýšený provoz poškodil sklep

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 18 000 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) KUCHAŘ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, jednosměnný provoz. Pracovní doba od 03:00 hod. do 11:30 hod. Nabízená hrubá měsíční mzda od 18.000,- Kč do 23.000,- Kč + osobní ohodnocení. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., Požadavky: vyučení v oboru, zdravotní průkaz, řidičský průkaz sk. B., Zaměstnavatele nabízí příspěvek na stravování., Kontakt zasláním strukturovaného životopisu na e-mail: tkvet@zepobohuslavice.cz. Pracoviště: Zepo bohuslavice, a.s., 549 06 Bohuslavice nad Metují. Informace: Tomáš Květ, +420 737 204 577.