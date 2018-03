Zvyšování platů napětí nezmírní, vzkazují náchodští lékaři

Náchod - Roubíkovou vyhlášku vedení nemocnice ve čtvrtek zrušilo.

Nemocnice Náchod

Krize v Oblastní nemocnici Náchod, na kterou tamní zoufalí zdravotníci upozornili v otevřeném dopise krajským zastupitelům, otřásá zdravotnictvím v Královéhradeckém kraji. Na konci hledání správné léčby pro churavějící náchodskou nemocnici může být i zrušení zdravotnického holdingu, jehož prostřednictvím kraj bezmála patnáct let nemocnice řídí.

„Otázkou je, zda holding zachovat a jen obměnit jeho vedení, nebo zda ho rozpustit, což by s sebou neslo i velké náklady,“ řekl člen krajského zastupitelstva a jeho zdravotního výboru Leoš Heger, bývalý ministr zdravotnictví a dlouholetý ředitel hradecké fakultní nemocnice.

Náchodští zdravotníci vedení kraje, zdravotnického holdingu ani své nemocnice nedůvěřují: „Nové vedení svou neznalostí a přehlížením všech vlivů a vztahů vně i uvnitř nemocnice, nastavováním kosmetických účetnických úprav a porušováním zákoníku práce pokračuje ve spirále propadu nemocnice,“ postěžovali si v otevřeném dopise.

Neklid náchodských lékařů už vedl Hegerova kolegu, náměstka hejtmana pro zdravotnictví Aleše Cabicara, k nabídnutí rezignace, kterou však jeho koaliční kolegové odmítli. „Intenzivně jednám s odbory a s vedením nemocnice: vyšší platy náchodští zdravotníci dostanou okamžitě a očekávám, že atmosféra se výrazně zklidní,“ řekl náměstek hejtmana Cabicar.“ Podle exministra Hegera se náměstek Cabicar ve funkci mnoho věcí naučil: „Problém je v Náchodě, ne v osobě náměstka pro zdravotnictví,“ doplnil Heger.

Zvýšení platů podle tamních zdravotníků situaci neuklidní, protože se nenapravuje zásadní nedostatky: ty jsou jinde. „Jde nám o odbornou, medicínskou stránku věci. Ve vedení nemocnice sedí lidé, kteří nemají naši důvěru a dělají opatření, která nejsou správná, neznají problematiku,“ uvedl primář mikrobiologie a imunologie náchodské nemocnice Otakar Kopecký.

Nemocnici chybí zaměstnanci

Lékaře dusí především otřesný nedostatek personálu: na některých odděleních totiž pracuje například pouze jeden kmenový lékař. "Personální problémy jsou odrazem personálního stavu celého českého, potažmo středoevropského zdravotnictví," upozornil královéhradecký hejtman Jiří Štěpán, který se do řešení problémů krajského zdravotnictví vložil prostřednictvím krizového týmu.

Zdravotníkům vedení dokonce před týdnem nasadilo roubík směrnicí, která zakázala o poměrech v nemocnici veřejně mluvit: „To nám připadá směšné. Hejtman řekl, že by neměla být účinná, takže předpokládám, že to platí. Tahle srandovní věc nepřinesla řešení této situace vůbec nic: je to v podstatě proti ústavě,“ uvedl primář náchodské chirurgie Jaroslav Vokůrka. Podle primáře Kopeckého nařízení, od kterého krátce po jeho zavedení vedení zase upustilo, nepatří do slušné společnosti.

S tím souhlasí i někteří opoziční krajští zastupitelé. „Narůstající problémy krajského zdravotnictví se neřeší, naopak vzrůstá vulgarita a napadání. Selhalo krajské vedení a mělo by za to nést odpovědnost,“ řekla krajská zastupitelka ANO Monika Štayrová.

Špatné jednání s lékaři přiznalo po speciálním jednání k náchodské nemocnici i vedení kraje: „S ohledem na některé chyby v komunikaci s lékařskou veřejností bude v následujícím období upravena komunikace,“ uvedl mimo jiné Dan Lechmann z hradeckého hejtmanství v prohlášení.