Pomáhají potřebným, nyní potřebují pomoci. Krize dopadla i na zvířecí záchranáře

Jen několik dní stará podchlazená ježčata se batolí po chodníku, jejich matka v nedohlednu. Mláďata by ještě měla být v teple brlohu, už však bojují o život. Naštěstí jejich osud není lhostejný všímavým kolemjdoucím, kteří je balí do tepla a umístí je do bezpečí. Následně volají pomoc. Přijíždí Pražská zvířecí záchranka, která si malé ježky přebírá do péče a následně je převáží do záchranné stanice. Tam už se nacházejí další nalezenci, pravděpodobně jejich sourozenci. Ježčata tak měla štěstí, dostala se do správných rukou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pražská zvířecí záchranka pomáhá zvířatům, která se ocitla v nouzi. Ilustrační snímek | Foto: Pražská zvířecí záchranka