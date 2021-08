Pokud uvažujete chovat doma papouška, ještě se zamyslete. Možná pro vás bude ten pravý spíš papoušík.

Mezi chovateli je nejoblíbenější růžohrdlý, který se při správné péči zpravidla stává milým společníkem, i když není v jeho možnostech naučit se mluvit. Několik slov však zvládne, zejména při umělém odchovu.

Jen nečekejte, že si domů odnesete vytouženého samečka nebo samičku. Rozlišit pohlaví totiž bývá i pro chovatele velmi složité. Takže se z vašeho vytouženého Ferdy, může klidně stát Ferdovka, což poznáte, až když postupem času začne snášet vajíčka.

Papoušík, nebo papoušice?

Rod afrických papoušíků (Agapornis) zahrnuje celkem devět druhů, ale pohlaví je možné rozeznat pouhým pohledem jen u třech, a to u papoušíka šedohlavého, savanového a etiopského. Volně žijící ptáci v přírodě jsou z větší části zelení s modrým ocasním peřím a jejich obličejová část a krk jsou růžové.

Zbarvení domestikovaných ptáků je v podstatě totožné, snad některé barvy jsou světlejší a břicho je šedé. Chovatelé však vyšlechtili kolem dvaceti barevných mutací, například opalinovou, bílou či skořicovou a v Holandsku v šedesátých letech minulého století dokonce i modrou.

„Nenáročnost chovu a odchovu mláďat i dobré rodičovské vlastnosti tento druh předurčují pro začínající a nezkušené chovatele. Oříškem je však právě rozpoznání pohlaví,“ říká známý chovatel papoušků Václav Holub.

Rozlišení samečka od samičky podle vzhledu je prakticky nemožné, protože pohlavní dimorfismus je u většiny tohoto druhu nevýrazný.

„Zkušení chovatelé se snaží určit pohlaví různě, například podle šířky mezery mezi pánevními kostmi (samičky mají větší rozestup 6–8 mm), jiní tvrdí, že když samičku chytí do ruky, obvykle je štípne, a další ujišťují, že samička je oproti samečkovi mohutnější. Ale opravdu přesné rozlišení lze určit pouze testy DNA.“

Šplhači i řvouni

Češi chovají nejčastěji papoušíka růžohrdlého, který je velmi aktivní, dobře létá i šplhá. I proto pro ně potřebujete spíše voliéru podlouhlého tvaru, a pokud ho chováte doma v kleci, musíte mu dopřát častý prolet po místnosti.

V přírodě se ponejvíce živí semeny, různými druhy trav a ovocem. K tomu se musí přizpůsobit i strava v zajetí. Díky širokému sortimentu ptačích směsí je výhodná směs pro malé papoušky, kterou lze zakoupit ve specializovaných prodejnách pro exotické ptáky, dále různé druhy zeleniny a ovoce. Vhodné je papoušíkům předkládat větvičky z ovocných stromů k okusování.

Při krmení mláďat je pro rodiče nezbytná vaječná směs, která se prodává v prášku. Důležitá je také sépiová kost. Základní potravou jsou však lesknice, různé druhy prosa, obilní klásky, ale na rozdíl od jiných ptáků není vhodné jim předkládat slunečnicová semínka. A to zejména papoušíkům, kteří žijí v kleci a nemají dostatek pohybu. Tloustnou po nich, ztrácejí aktivitu a mohou onemocnět i různými druhy nádorů.

Papoušíci se rádi koupou. Proto musíte v kleci nebo ve voliéře vedle pítka připravit nádobku na koupání, případně ptáky občas rosit vodou. Když je vypustíte, můžete jim do hlubokého talíře nalít vlažnou vodu a nechat je okoupat.

Problémem může však jejich hlučný a pronikavý hlas, i když chovatelé tvrdí, že není tak nepříjemný jako u jiných papoušků. Vzhledem k jejich nekonfliktní povaze se mohou ve voliéře chovat ve více párech, o to lépe vynikne jejich barevnost a krása.

Ptáci lásky

Pro hnízdění se doporučují dřevěné budky o rozměrech 25 x 15 x 15 cm a s vletovým otvorem velkým 5–7 cm. Samičky nosí materiál na stavbu hnízda na zádech mezi křídly, takže ho odnesou najednou o hodně víc, než by se jim vešlo do zobáčku. Poté do hnízda snesou 4–5 vajíček, na kterých sedí přibližně 23 dní.

„Výhodné je předkládat papouškům lískové nebo bezové větvičky, ptáci si z nich naloupají kůru na vystlání hnízda. Mláďata budku opouštějí po 4–5 týdnech, ale další dva týdny jsou ještě na rodičích závislá,“ říká Václav Holub.

Jen přírodní zbarvení je dnes vzácné, protože čistých papoušíků je v chovech velmi málo. Díky šlechtění a křížení kvůli novým barevným mutacím se z většiny stali mutanti. Chovatel dnes zkříží dva zelené ptáky v domnění, že jsou přírodní, ale oni vyvedou třeba modrá mláďata.

Dočetli jste až sem? Pak se dozvíte, proč se jim říká ptáci lásky. Latinský rodový název Agapornis se sestává ze slov agapein – milovat a ornis – pták. Je to tedy pták lásky. Možná i proto je tolik oblíbený.