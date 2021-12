Fenka Mia má svůj vlastní malý vánoční stromeček, pod kterým nechybí každý rok dárky speciálně pro ni. Na Vánoce se dočká hraček, pamlsků či konzerv. Ke štědrovečerní večeři dokonce dostane konzervu „bramborový salát s kaprem“ určenou přímo pro psy a domácí psí sušenky. „Mám objednanou interaktivní hru, abychom stále cvičily tu její kebulku, jako správná parádnice dostane ještě obojek s vodítkem,“ vypočítává majitelka Žaneta Kuszová, co vše pro svého mazlíčka pod stromeček chystá.

Ne každý pes má ale takový milující domov jako Mia. Řada pejsků čeká na novou rodinu v útulcích a vánoční svátky nejsou výjimkou. Proto některé útulky každý rok vyzývají milovníky zvířat, čím mohou přispět a udělat tak nejen opuštěným psům a kočkám bohatšího Ježíška. Ani v době, kdy se všech dotkla pandemie covidu, tomu není jinak. Například útulek v severočeském Děčíně pořádá každoročně Štěkání na Ježíška.

Kalendáře, hračky, pamlsky. Advent začíná i mazlíčkům

„I přesto, že letošní rok komplikuje život mnoha lidem, chceme přece jen pro naše svěřence připravit vánoční stromeček v útulku, pod který jim jako roky předešlé mohou dobří lidé přinést dárky. Vše bude samozřejmě probíhat v souladu s případnými aktuálními hygienickými a bezpečnostními opatřeními,“ uvedla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

Potřebují granule, ale i mycí přípravky

Útulek na své facebookové stránce každoročně zveřejňuje „dopis pro Ježíška“, ve kterém lidé s dobrým srdcem najdou, co v zařízení aktuálně nejvíce potřebují. Mezi nejpotřebnější věci se řadí kvalitní granule, konzervy a kapsičky pro štěňata a koťata, hypoalergenní granule pro dospělé psy, stelivo pro kočky, přípravky na odblešení psů a koček, odčervovací tablety a pasty, kloubní výživa pro zvířecí seniory, maso v jakékoliv podobě, klece pro drobné savce, plastové kočičí záchodky a lopatky, ale také třeba mikročipy, dezinfekční přípravky, mycí a prací prostředky nebo úklidové či kancelářské potřeby. Do těch by totiž v jiném případě musely útulky investovat. Díky dárcům ale ušetří a mohou se věnovat třeba zlepšení prostředí pro zvířata.

Podobně s vánočními přáními jsou na tom i další české útulky. A to podle webu www.nakrmnas.cz, na kterém najdou lidé seznamy přání s produkty, které konkrétní útulky nejvíce potřebují . Prostřednictvím webových stránek mohou lidé objednávat potřebné věci z pohodlí domova stejně jako na běžných e-shopech. Vybrané zboží pak zaplatí online nebo bankovním převodem, dopravu zakoupeného krmiva nebo dalších věcí pak už zajistí projekt Nakrm nás. V útulcích jsou ale rádi také za finanční pomoc.

Útulky podpoří i koncerty

Některé útulky podpoří také předvánoční benefiční koncerty. Například v kostele sv. Havla v Mladé Boleslavi proběhne v sobotu 11. prosince od 15 hodin Stavrosova benefice. Součástí koncertu bude i tradiční charitativní prodej originálních výrobků. Materiální i finanční výtěžek podpoří kočky a psy, kteří čekají na nový domov v kočičím depozitu Devět životů v Hospozíně na Kladensku a v Útulku Dogsy na Českolipsku.

Zvířatům v útulcích se rozhodly pomoci i některé obchody se zvířecími potřebami, ve kterých je možné přímo pro opuštěná zvířata nakoupit a vložit zboží pod stromeček v prodejnách. Pomáhají také děti na základních školách, kde pořádají sbírky a následně darované věci vozí do útulků. Výjimkou nejsou ani některé obce.

Problém toulavých koček: Lidé je opustí na poli i u plotu, kastraci podceňují

V útulcích se každoročně sejdou tuny krmiva a dalších potřebných věcí. Nejvíce lidí se tu, když to situace dovolí, schází právě okolo Vánoc. „Ve všech útulcích, nebo aspoň ve většině, jsou lidé vstřícní. Je od nich milé, že na zvířata myslí v období, kdy má každý své práce nad hlavu. Každý rok jsme překvapení a máme z toho radost,“ řekla předloni po Vánocích spolumajitelka Psího domova Řepnice na Litoměřicku Jana Kymrová.

Podvodníci v ulicích

Útulky však upozorňují také na podvodníky, kteří by mohli využít štědrosti lidí v předvánočním čase a na ulicích vybírat peníze. „Dárečky a korunky posílejte nebo odvezte přímo tomu útulku, kterému chcete pomoci a který to potřebuje. Jen tak budete mít stoprocentní jistotu, že vaše pomoc opravdu dorazí na to správné místo,“ doplnila Eveline Jahelková.

Z dobrot se mohou radovat kolem Vánoc také zvířata v zoologických zahradách. Lidé jim tam nosí nejrůznější mlsání. Zoologické zahrady ale upozorňují, aby se nesnažili návštěvníci zvířatům přilepšit přímo, ale krmení odevzdali třeba na pokladně. Chovatelé pak zvířata spravedlivě podělí.